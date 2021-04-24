Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1345
ALTIN
478.740
DOLAR
8.3255
STERLİN
11.6288
EURO
10.0324
10 öğretim üyesi alacak
10 öğretim üyesi alacak
100 itfaiye eri alacak
100 itfaiye eri alacak
75 adet “S Plaka” ihale usulü tahsis edilecek
75 adet “S Plaka”...
4 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacak
4 adet cami inşaatı...

Yeni Çağrı Gazetesi 25 Nisan 2021 Pazar Tarihli Gazete Sayfaları

25 Nisan 2021 Pazar tarihli basılı gazetemizin dijital versiyonu

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Nisan 2021 Cumartesi 17:04
0 Okunma
Yeni Çağrı Gazetesi 25 Nisan 2021 Pazar Tarihli Gazete Sayfaları

1. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       2. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

3. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       4. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

5. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       6. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

7. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       8. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 24.04.2021 17:10
Anahtar Kelimeler:
Yeni Çağrı GazetesiSayfaSayfalarGazeteGazete Sayfaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Çağrı Gazetesi 24 Nisan 2021 Cumartesi Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 24 Nisan 2021 Cumartesi Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 23 Nisan 2021 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 23 Nisan 2021 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 22 Nisan 2021 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 22 Nisan 2021 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans