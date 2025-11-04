GAZİANTEP (AA) - Ligin 3. haftası teknik direktör değişikliği sonrası İsmet Taşdemir'in yerine gelen Burak Yılmaz, Güneydoğu temsilcisiyle ilk 7 maçında çıkış yakalayarak 5 galibiyet 2 beraberlik yaşadı.
Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-siyahlılar, dün deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.
Son iki maçını gol atamadan tamamlayan Gaziantep ekibi, ligdeki 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 18 puanla 6. sırada bulunuyor.
Sezonda 15 gol atan Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 18 gol gördü.
Gaziantep FK, ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Muhabir: Ömer Faruk Salman