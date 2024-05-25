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Biraysel olarak idmanlara çıkan M'Bakata, Pendikspor karşılaşmasında sahada olmayacak.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan M'Bakata'nın tedavisi devam ediyor.

Gaziantep FK'nin rakibinden bir puan alması halinde ligde kalması kesinleşecek.

Puan cetvelinde 41 puanla averajla 14. sırada bulunan Gaziantep FK , geçen hafta evinde en yakın takipçisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenip küme düşme hattından çıkmıştı.

Ligde 37 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı.

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