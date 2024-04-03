Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra puan kayıplarına engel olamadı.

Taraftarı önünde Alanyaspor'a karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetle ligin düşme hattına demir atan Güneydoğu ekibi, geride kalan 6 maçta sadece tek galibiyete ulaşabildi. Bu süreçte evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken diğer karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı.

Son 6 lig maçında sadece 4 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 31 puanla 17. sırada bulunuyor.

5 oyuncu kart sınırında

Gaziantep ekibinde üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Nita ve Maxim bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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Takımda ayrıca sakatlığı bulunan Acosta'nın tedavisi ise devam ediyor.

Gaziantep FK, ligin 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Kaynak: AA