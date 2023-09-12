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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişeleri yakınında, Kadir P. idaresindeki 34 GTB 551 plakalı hafif ticari araç, dün yol çalışması nedeniyle nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye çarpmış, kulübedeki güvenlik görevlisi Özkalalı hayatını kaybetmiş, sürücüyle araçtaki 2 yaralı ise hastaneye kaldırılmıştı

Evli ve 3 çocuk babası Özkalalı'nın cenazesi, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Özkalalı'nın cenazesi, daha sonra yakınlarına teslim edildi.

Kastamonu'da karacaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi

Kastamonu'da karacaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi

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