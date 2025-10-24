ISTANBUL (AA) - Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında düzenlenen İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim 'Gazze Mahkemesi'nin nihai kararını açıklayacağı 'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum'u için İstanbul'a gelen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum' programının ikinci günü başladı

Kamacı, sivil mahkemelerin savaş suçlarının işlendiği ortamlarda, resmi mahkemelerin ise dünyada güç sahibi ülkelerin soykırımı durdurmada yetersiz kaldığı dönemlerde yapılan bir mahkeme olduğunu, bu mahkemenin de Gazze'deki soykırımı deşifre etmek için olduğunu söyledi.

Gazze'de çalışan sağlık görevlilerinin tanık olduklarını anlattığı oturumda sunum yaparak orada bulunduğu dönemde gördüklerini anlattığını ifade eden Kamacı, şöyle konuştu:

'Mahkemede özetle şunlardan bahsettim. İsrail orada sadece Hamas ile savaşmıyor. Aslında İsrail orada çocuklarla, kadınlarla savaşıyor. İsrail sadece insanları öldürmüyor, bombaladığı, yıktığı evlerdeki yaralı insanların hastaneye gitmesini de engelliyor ambulansları vurarak. Hastaneye giden insanların ameliyat olmasını engelliyor çünkü diğer hastaneleri yıktığı için ameliyathane odası bırakmadı. Ameliyat olan hastaların yine ölmesine sebep oluyor, oraya anestezi, antibiyotik ve ilaç gönderilmesine engel olarak. Bunlardan da ötesi bir insanın zaten sağlıklı olması, hayatta kalabilmesi için gerekli en temel şeyler, elektrik, su, gıda, yeterli hijyen malzemelerinin de Gazze'ye sokulmasını önlüyor. Resmen bir 'soykırım savaşı' yönetiyor.'

Kamacı, mahkeme üyelerinin, sağlık çalışanlarının sunumlarını dinledikten sonra yorumlar yaptığını, sunumlardan sonra anlatılanları hissedebildikleri yönünde yorum yapanların olduğunu söyledi.

Üyelerin zaman zaman kendilerine sorular yönelttiğini ifade eden Kamacı, yaptıkları sunumların etkili olduğunu anlattı.

'Bacağı kopan çocuk o ağrıyı aylarca çekmeye devam ediyor'

Mart 2014'te Gazze'ye gittiğini, 2 hafta gönüllü sağlık hizmeti verdiğini dile getiren Kamacı, orada gördüklerini, yaşadıklarını şöyle aktardı:

'Bizim burada ekranlarda gördüklerimiz orada olanın aslında yüzde biri bile değil. Çünkü biz burada ekranlarda yaralanmış kadınları, kolları bacakları kopmuş çocukları görüyoruz, ağrısını, feryadını, acısını duyuyoruz, etkileniyoruz ama 30 saniye sürüyor. O video bittiğinde biz normal hayatımıza dönüyoruz, ister istemez unutuyoruz ama orada bu acılar yaşanmaya devam ediyor. Bacağı kopan çocuk o ağrıyı aylarca çekmeye devam ediyor. Bizim burada gördüğümüz o sıkıntıların zorlukların, acıların belki 100 katı orada yaşanıyor. Bir hastaneye gittik, koridorlarda insanlar yaşıyor. Bir battaniye, çarşaf ile çevirmişler, masa büyüklüğünde bir alanda aile yaşıyor, dışarda bezden, çaputtan yapılmış çadırlarda aileler yaşıyor. Ekmek bulamayan insanlar var.'

Kamacı, Gazze'de hasta seçmek zorunda kalmasının kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

'Hastaneye aynı anda iki çocuk geliyor, ikisinin de ameliyat olması lazım. Biri karaciğerinden yaralanmış, diğerinin bağırsağı delinmiş ama sadece bir ameliyathane var. Şimdi biz ne yapmalıyız, birini seçmek zorunda kalıyoruz. Bu birini ameliyata alıp öbürünü ölüme terk etmek anlamına geliyor. Bu benim için alabileceğim en zorlu karardı, hayatımda böyle zor bir karar almadım. Gidip geldiğimizde belki de kanamadan kaybedecektik bu hastayı. Böyle bir ortam, böyle bir kaos ortamı. Yaralılar, acil ameliyata gelen hastalar yatacak sedye bile bulamıyordu. Yerlerde damar yolu açılıyor, serum takılıyor, dikiş atılıyor. Hastaneler bombalanıyor, durum vaziyeti buydu.'

Muhabir: Şaduman Türkay