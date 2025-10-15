ANKARA (AA) - Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

İsrail'den dün de 45 kişinin cansız bedenini teslim alındığına vurgu yapılan açıklamada, böylece toplamda 90 kişinin cenazesinin İsrail tarafından iade edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Filistinlilerin naaşlarının teşhis edilmesi için gerekli tıbbi çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 İsrailli esirin tabutlarının Gazze Şeridi'ndeki buluşma noktasında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyeti tarafından teslim alındığı aktarıldı.



Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Kızılhaç heyetinin tabutları İsrail ordusuna teslim etmek için yola çıktığı aktarıldı.

Hamas, şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü esirden, 8'inin cesedini teslim etmişti.

Teslim edilen 8 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın Gazze'deki buluşma noktasından Hamas'tan teslim aldığı tabutların İsrail ordusuna ulaştığı belirtildi.

Teslim alınan tabutlardaki cesetlerin önce İsrail'e nakledileceği, burada askeri hahambaşı tarafından karşılanacağı ve ardından İsrail Ulusal Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği aktarıldı.

Burada yapılacak testlerin ardından cesetlerin kimliklerinin açıklanacağı kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, 'Direniş, varılan mutabakata sadık kaldı ve hayatta olan tüm esirleri ve ulaşabildiği tüm esir cesetlerini teslim etti.' ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, 'Kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması ise büyük çaba ve özel ekipman gerektirmektedir. Bu dosyayı tamamen kapatmak için yoğun şekilde çalışıyoruz.' denildi.

Israel 24 televizyonunun adını açıklamak istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması müzakerelerinin başladığına dair haberlerin aksine müzakerelerin henüz başlamadığı belirtildi.

İsrailli esirlere ait tüm cesetlerin iadesinden sonra ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin başlayacağı aktarılan haberde, Gazze'de ölen İsrailli esirlerin kalıntılarına ulaşılabileceği yerlerin tespiti için Mısır'da ilgili ekiplerin çalışmalar yaptığına işaret edildi.

The Wall Street Journal gazetesi, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına dair dolaylı müzakerelerin Mısır'da başladığını aktarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirerek, şunları kaydetmişti:

'Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor.'

Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh​​​​​​​ kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının ikinci aşaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli yetkililer, Mısır'daki profesyonel ekiplerin Gazze'deki 21 İsrailli esirin cenazesinin bulunması için uygulanacak metotları ele aldıklarını belirtti.

Trump'ın açıkladığı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelerin henüz başlamadığı ifade edildi.

Yetkililerin, Gazze'deki 21 ölü İsrailli esirin tamamının cenazesinin teslim edilmeden ikinci aşamaya geçiş için müzakerelere başlanmayacağını dile getirdiği kaydedildi.

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle kalan 21 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'den bu gece İsrailli 5 esirin teslim alınabileceğini duyurdu.

KAN'da yer alan haberde, 'İsrail, bu gece Gazze'den 5 esirin naaşını teslim almaya hazırlanıyor.' ifadeleri kullanıldı.

Haberde başka detay verilmezken, Hamas'tan da konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin Filistinliler, İsrailliler ve bölgedekiler için bir umut olduğunu belirten Fletcher, taraflar arasında varılan anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğini kaydetti.

Fletcher, ateşkesle Gazze'ye yardım çalışmalarını artırmaya çalışırken dün uygulamada aksaklıklarla karşılaştıklarına dikkati çekerek, 'Şimdi, Başkan (Donald) Trump, BM Genel Sekreteri ve birçok liderin ısrarla vurguladığı ilerlemenin bu aksaklıklardan etkilenmemesini sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek için sınanıyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Hamas'a, İsrailli esirlerin cesetlerini acilen teslim etmesi için yoğun çaba sarf etmesi çağrısı yapan Fletcher, İsrail'e de söz verdiği üzere haftada binlerce kamyonluk insani yardım akışına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Fletcher, 'Daha fazla geçiş noktasının açılmasına ve kalan engelleri ortadan kaldırmak için gerçek, pratik ve sorun çözücü bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu kriz boyunca, sivillere yönelik yardımları tutmanın bir pazarlık kozu olmadığı konusunda ısrar ettik. Yardımın kolaylaştırılması yasal bir yükümlülüktür.' ifadelerini kullandı.

Eylem yoluyla güveni ve umudu yeniden tesis etmek gerektiği dile getiren Fletcher, 'Dünya daha önce birçok kez başarısız oldu, bu sefer başarısız olmamalıyız.' değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma ve Kayıpların Akıbetini Öğrenme Girişiminden yapılan açıklamada, 'girişimin avukatları ve Kudüs Hukuki Yardım ve İnsan Hakları Merkezi aracılığıyla, işgal hükümetinin baş hukuk müşavirine resmi bir dilekçe sunulduğu' belirtildi.

Açıklamada, başvuruda İsrail'de farklı sürelerden beri 'tutulan tüm şehit cenazelerinin derhal serbest bırakılmasının talep edildiği' aktarıldı.

Girişim, 'başvurunun, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin cenazelerin tutulmasına ilişkin kararlarında dayandığı hukuki maddenin — yani Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerin bulunması gerekçesinin — artık ortadan kalkmasının ardından yapıldığını' kaydetti.

Girişimin başvurusunda 'talep dosyasına eklenen listelerde yer alan tüm cenazelerin, İsrailli esirler dosyasında pazarlık unsuru olarak kullanılmak üzere, güvenlik kabinesi kararıyla ve Yüksek Mahkeme onayıyla alıkonulduğuna' dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'İsraillilerin hepsinin Gazze'den getirileceği yönünde anlaşmaya varıldığının duyurulmasıyla birlikte, Filistinli şehitlerin cenazelerinin tutulmaya devam edilmesi için artık hiçbir yasal gerekçe veya bahane kalmadı.'

Açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan 735 cenazenin halen Rakamlar Mezarlığı'nda ve soğuk hava depolarında tutulduğu aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'Sarı Hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

