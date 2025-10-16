LONDRA (AA) - İngiltere, Mısır ve Filistin hükümetlerinin ortak ev sahipliğinde düzenlenen 'Gazze'nin Yeniden İnşasının Finansmanı' konulu Wilton Park Konferansı'nın ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Gazze'de ateşkesin başlaması, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Filistinlilerin ailelerine kavuşması ve insani yardımın yeniden başlamasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, bu noktaya gelinmesinde ABD'ye liderliğinden, arabuluculara ise yoğun çabalarından ötürü teşekkür edildi.

Bildiride, kalıcı barışın sağlanması için sadece siyasi çabaların değil, ekonomik toparlanma ve Gazze'nin yeniden inşasının da gerekli olduğu vurgulandı.

Konferansta yapılan görüşmelere önemli paydaşlar, uluslararası yatırımcılar, Filistin özel sektör temsilcileri ile Arap hükümetlerinin katıldığı aktarılan bildiride, görüşmelerde, özel finansmanı harekete geçirmek dahil, yeniden inşa sürecine ilişkin çözümlerin ele alındığı belirtildi.

Bildiride, Gazze'nin yeniden inşasının on milyarlarca dolara mal olacağının altı çizilerek şunlar kaydedildi:

'Bu, hem finansman hem de özel sektörün aktif katılımı ve uzmanlığını gerektirecek. Bu hafta yaptığımız görüşmelerde, Filistinlileri iyileştirme ve yeniden inşa çabalarının merkezine yerleştirirken sürdürülebilir özel finansman yaratmanın yollarını belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildi. Bu ilerleme, Gazze için Arap İslam Erken İyileştirme, Yeniden İnşa ve Kalkınma Planı ile İki Devletli Çözüm Konferansı Sonuç Belgesi'nde özetlenen mevcut yeniden inşa planlarını temel alıyor.'

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

Muhabir: Zuhal Demirci