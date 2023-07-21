Kocaeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Metronun sadece görünen aracını yerlileştirmek değil, metronun kendisini yerlileştirmek anlamında son 20 yılda çok uzun mesafe kat ettiğimizi müşahede ediyoruz." dedi.

Eyigün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Ray Kaynak Töreni'nde, bugün itibarıyla yapımı devam eden 102 kilometre raylı sistem projeleri bulunduğunu söyledi.

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı projesinin 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildiğini, zeminle ilgili karşılarına çıkan zorluklara çözümler üreterek projeyi bu noktaya getirdiklerini anlatan Eyigün, her projenin kendine has zorlukları olduğunu kaydetti.

"Çalışmalar Türk işçiliği ve mühendisliğiyle yapılıyor"

Projede genel ilerleme oranının yüzde 70'i geçtiğini aktaran Eyigün, projede halihazırda yaklaşık 2 bin 500 işçinin çalıştığını dile getirdi.

Eyigün, ilk ray kaynağını gerçekleştireceklerini belirterek, "Burada büyük bir emek var, işçilik var, mühendislik var ve içimizde yabancı yok. Tümü Türk mühendisliği, Türk işçiliği, imalatlar da öyle." diye konuştu.

Projeyle Kocaeli'nin sürücüsüz metrosu olacağına işaret eden Eyigün, sinyalizasyonun, ASELSAN ve TÜBİTAK'la beraber yürüttükleri iş birliği projesiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Eyigün, araçların da yerli olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Aracın iç ekipmanları da en az yüzde 60 oranında yerli oluyor. Bunun önümüzdeki dönemde yüzde 80'e çıkmasını planlıyoruz. Bu konuda çalışan uzman bir ekibimiz var. Yapımda görmediğimiz, dikkatimizi çekmeyen ya da yolcunun metroya bindiğinde duvarların arkasında kalan neler var? Fanlar, havalandırma fanları, trafolar, kontrol sistemi yazılım ve uygulamaları, yangın koruma sistemleri, elektrik sistemleri altyapıları, elektronik sistemleri altyapıları ya da raylar var; bunlar da yerli. Metronun sadece görünen aracını yerlileştirmek değil, metronun kendisini yerlileştirmek anlamında son 20 yılda çok uzun mesafe kat ettiğimizi müşahede ediyoruz. İnşallah bu projede 2020 başında başladığımız serüvenimiz, son 1,5 yılına girdi. Son 1,5 yılda biz yapımı tamamlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Ondan sonrası ne olacak? Sinyalizasyon testleri, sertifika alma gibi hususlar ama yakın zamanda, yakın aylarda da treni yürüterek bu süreçleri, test süreçlerini başlatacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, rayların ilk kaynağını yaptı.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve diğer ilgililer katıldı.

AA