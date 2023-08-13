Haber: Beyza Betül Cihan

Bu değişimin en büyük kahramanlarından biri ise yapay zeka. Yapay zeka, birçok sektörde verimliliği artırmak, iş süreçlerini optimize etmek ve yeni fırsatlar yaratmak için kullanılıyor. Bu da geleceğin mesleklerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Avrupa Birliği Proje Uzmanı Gökhan Turgut Ünal, yapay zekanın iş dünyasındaki etkileri ve gelecekteki meslekler konusunda önemli tespitlerde bulunuyor. Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte birçok geleneksel mesleğin yerini daha önce hayal edilemeyecek yeni iş kollarının alacağını belirtiyor. İşte bu yeni iş kollarından biri de yapay zeka mühendisliği.

Yapay zeka mühendisliği, gelecekteki en kritik mesleklerden biri olmaya aday. Yapay zekanın gelişimi ve çeşitlenen uygulama alanları, bu alanda uzmanlaşan bireylere büyük fırsatlar sunuyor. Yapay zeka mühendisleri, yapay zeka algoritmalarını geliştirme, veri analizi, otomasyon sistemleri oluşturma gibi konularda çalışarak iş dünyasının dijital dönüşümüne liderlik edebilirler.

Gelecekteki meslekler konusunda gençler için büyük bir potansiyel sunan yapay zeka mühendisliği, hem bireylerin kariyer hedeflerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor hem de iş dünyasının teknolojik ilerlemesine katkı sağlıyor.