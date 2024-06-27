Önce Hollanda’da private etkinlikte sahne alan Kaan Deniz Ertürk aynı hafta Dünyanın en iyi gece kulüpleri arasında yer alan, Berlin’de bulunan Kitkatclub’da binlerce kişiye özel çaldı.

2022 yılnda ilk parçası Salvador ile beatport müzik platformunda dünya listelerinde top 15’e kadar yükseldi.. Onlarca festivalde yer alan Kaan Deniz Ertürk bitmek bilmeyen bir enerji ile Eylül ayında Dubai ve Almanya’da sahne alacak.

Kaan yeni teklisi Tell Tale Heart yakın da sevenleriyle buluşacağını da duyururken zirveye göz kırpıyor.

HABER:Hakan Kanburoğlu