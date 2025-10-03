ZONGULDAK (AA) - Yaklaşık 7 yıl önce güreş sevgisini ve başarılı olacağına dair inancını göstermesi dolayısıyla antrenör Murat Çakır'ın kadrosuna dahil olan Hazal, iki kez Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Uluslararası Zafer Turnuvası'nda da üçüncülük elde etti.

Son olarak katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu, bu derecesiyle Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antrenör Çakır'ın gözetiminde Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda çalışmalarına devam eden Hazal, Romanya'da 8-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Milli güreşçiler, şampiyonada 15, 17 ve 20 yaş altı kategorilerinde mindere çıkacak.

'Başarılarımla güreşe gönül veren gençlere örnek olmak istiyorum'

Hazal Tabak, AA muhabirine, ilk kez yurt dışına çıkacağından kendisi için farklı bir deneyim olacağını söyledi.

Daha önce yabancı sporcularla güreştiğini belirten genç sporcu, 'Uluslararası Zafer Turnuvası'nda üçüncülüğüm var ancak yurt dışına çıkmak hiç nasip olmamıştı. İnşallah şampiyona benim için iyi geçer.' dedi.

Hazal, çalışmaların güzel, bir o kadar da yoğun geçtiğinden bahsederek, 'Yalova ve Gaziantep'e gittim. Trabzon'da kamplar oldu. Sınav yılım olduğu için birkaçına katılamadım ama yine de iyi şekilde hazırlandığımı düşünüyorum.' diye konuştu.

Temelden başlayıp kademe kademe başarılı şekilde ilerlemenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Hazal Tabak, azimle çalışıp pes etmemenin bu işin en önemli noktası olduğuna işaret etti.

Milli sporcu, elde edeceği başarılarla güreşe gönül veren gençlere örnek olmak istediğini anlatarak, milli formayı temsil etmenin çok güzel ve heyecan verici olduğunu kaydetti.

Uzun yıllar Zonguldak'ta yaşadığını ancak bu yıl üniversite sınavını kazandığından kentten ayrılacağını dile getiren Hazal, takım arkadaşlarından ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını ama gelişimi için bunun gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Hazal, güreşte ilerlemeyi çok istediğini belirterek, 'Her yıl daha sıkı çalışıp Avrupa ve dünya şampiyonalarını görmek en büyük isteğim, inşallah bunu başarabilirim.' ifadesini kullandı.

'Hedefimize bir adım daha yaklaştığımız için çok mutluyuz'

Antrenör Murat Çakır da Hazal'la uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi.

Daha önce de uluslararası turnuvalara katıldıklarını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

'Hedefimiz olan Balkan Şampiyonası'na bu sene gençler kategorisinde katılacak. Hedefimize bir adım daha yaklaştığımız için çok mutluyuz. Kadın bir güreşçimizi Balkan Şampiyonası'na uğurlamaktan dolayı Zonguldak tarihinde de bir ilk yaşıyoruz. O yüzden de çok gururluyuz. Arkadan gelen kardeşlerine de çok büyük ilham oluyor. Hepsi Hazal'ı görerek hedeflerini ortaya koyuyor. 'Hazal ablamız gibi Balkan Şampiyonası'na gideceğiz.' diyorlar. Bir sonraki hedefimiz de Avrupa ve dünya şampiyonasına sporcu göndermek olacak. İnanıyoruz, o yönde çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız.'

Çakır, sporcusunun gelişimini yakından takip ettiğini, her yıl biraz daha üzerine koyduğunu, çıtayı her zaman yukarıda tuttuklarını anlatarak, hedeflerine kademe kademe ulaşmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Gökhan Yılmaz