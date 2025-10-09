ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, 'KAMP+' konsepti kapsamında gerçekleştirilecek kamp, Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda yapılacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 'KAMP+' programı kapsamında bugüne kadar farklı kurumların iş birliğiyle Küresel Kalkınma Kampı, Çevre Kampı, Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı, Dezenformasyonla Mücadele Kampı ve Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı düzenlendi.

Bu kez TÜBİTAK iş birliğinde gerçekleştirilecek 'KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı' ile gençlerin uzay araştırmaları, bilimsel gelişmeler ve havacılık teknolojileri konularında farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Türkiye'nin tüm illerinden 18-29 yaş aralığındakilerin başvuru yapabileceği programa, değerlendirme sonucunda 400 katılım hakkı elde edilecek. Katılımcılar kamp süresince uzay araştırmaları, bilimsel atölyeler, sosyal ve sportif etkinliklerle dolu programa dahil olacak.

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek hizmetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Programa katılım başvurusu 17 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.







Muhabir: Salih Ulaş Şahan