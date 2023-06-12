İzmir

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından, basın mensuplarına açıklamalar yapan Bak, Gürsel Aksel Stadı'nın çok harika bir stat olduğunu söyledi ve İzmir'e ev sahipliği için teşekkür etti.

"Türk sporu çok iyi bir yolda"

Türkiye Kupası'nda final oynayan iki takıma ortaya koyduğu mücadeleden dolayı teşekkür eden Bakan Bak, "Kupayı kazanan Fenerbahçe takımını da tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında başarılar diliyorum tüm takımlarımıza. Güzel bir ambiyans, İzmir de güzel ev sahipliği yaptı. Türk sporu büyük bir atılım içerisinde, statlarıyla, sporcularıyla büyük bir atılım içerisinde. Böylesine güzel bir ortamı bize hazırladığı için sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz ve bu kupa hayırlı olsun Fenerbahçe camiasına. Türk sporu çok iyi bir yolda, dün akşam muhteşem bir iş yaptı yine Türk sporu, Türk futbolu. Avrupa Şampiyon Kulüpler finalini organize etti. İstanbul olarak yine tüm dünyaya Türk spor altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Güzel bir organizasyon oldu. İstanbul'u da tebrik ediyoruz. Bu güzel organizasyon için de İzmir'i ve İzmir seyircisini tebrik ediyoruz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir'in iki güzide takımı ağırladığını belirterek. Her iki takımı da tebrik etti.

"Türkiye'nin en güzel statlarından biri"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasında, "Fenerbahçe'yi özellikle tebrik ediyorum, kupayı kazanan takım. Taraftarı tebrik ediyorum ve Türkiye'nin en güzel statlarından biri çok özel bir ev sahipliği yaptı. İzmir'imize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber: Emir Yücel