10 bin anÄ±t aÄŸaÃ§, bakanlÄ±k korumasÄ±nda

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, tarihi olaylara tanÄ±klÄ±k eden ve geÃ§miÅŸle gelecek arasÄ±nda kÃ¼ltÃ¼rel miras olarak kabul edilen anÄ±t aÄŸaÃ§larÄ±n korunmasÄ± ve gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edildiÄŸi belirtildi. Zamana meydan okuyan yaklaÅŸÄ±k 10 bin anÄ±t aÄŸacÄ±n rehabilitesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak,Â tarihi aÄŸaÃ§larÄ±n gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndan Bursaâ€™da 2014 yÄ±lÄ±nda koruma altÄ±na alÄ±nan 620 yaÅŸÄ±ndaki Ä°nkaya Ã§Ä±narÄ±nÄ±n da hikayesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± video paylaÅŸÄ±larak, "10 bin anÄ±t aÄŸaÃ§ bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca koruma altÄ±nda. Zamana meydan okuyan aÄŸaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± tescilliyor, bakÄ±mÄ±nÄ± yapÄ±yor, koruyoruz. Ä°ÅŸte yeÅŸil Bursaâ€™mÄ±zÄ±n dillere destan Ä°nkaya Ã§Ä±narÄ± da onlardan biri" denildi.

Ä°nkaya Ã§Ä±narÄ±nÄ±n boyunun 37 metreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve geniÅŸliÄŸinin de 3 metreyi bulduÄŸu aktarÄ±larakÂ Ã§Ä±narÄ±n, TÃ¼rkiyeâ€™nin fiziki olarak en bÃ¼yÃ¼k anÄ±t aÄŸacÄ± olduÄŸu belirtildi.Â

AnÄ±t aÄŸaÃ§larÄ±n tespiti, tescilli, bakÄ±mÄ± ve ardÄ±ndan korunmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada iseÂ "Bu tarihi aÄŸaÃ§larÄ±n bakÄ±mÄ± da belli aÅŸamalardan oluÅŸuyor. Ä°lk olarak gÃ¶vde ve tepe tacÄ±nÄ± oluÅŸturan dallarÄ±n Ã¼zerinde bulunan Ã¶kse otu, zararlÄ± mantar, sarmaÅŸÄ±k, tehlike arz eden dallar ve yabancÄ± cisimler temizleniyor. AÄŸaÃ§larÄ±n ilaÃ§lanmasÄ± yapÄ±larak, Ã§am katranÄ± tatbik ediliyor. AÄŸaÃ§ta bulunan kovuk aÄŸÄ±zlarÄ± paslanmaz tel Ã¶rgÃ¼ ve koruyucu macun ile kapatÄ±lÄ±yor. Daha sonra aÄŸaÃ§larÄ±n kÃ¶k Ã§evresinde bulunan parke, asfalt, beton, plak, taÅŸ ve moloz gibi sert zeminler ve kaplamalar kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. AÄŸaÃ§larÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak ve devrilme, kÄ±rÄ±lma risklerine karÅŸÄ± aÄŸaÃ§lara destek iÅŸlemleri kapsamÄ±nda kÃ¶k Ã§evresine toprak takviyesi, topraÄŸÄ±n iÅŸlenmesi ve gÃ¼bre takviyesi yapÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca toplumda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±yla anÄ±t aÄŸaÃ§larÄ±n her birisi iÃ§in tanÄ±tÄ±m tabelalarÄ± yaptÄ±rÄ±lÄ±yor" denildi.Â