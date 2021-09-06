Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1468.67
ALTIN
487.50
DOLAR
8.2975
STERLİN
11.4986
EURO
9.8682
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
İnegöl’de dubleks daire satılacak
İnegöl’de dubleks daire satılacak
İki adet bina icradan satılacak
İki adet bina icradan...
8 adet işyeri kiralanacak
8 adet işyeri kiralanacak

14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

MARDİN'de, atıcılıkta 9 Türkiye rekoru bulunan Elif Berfin Altun (14), dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonada finallere kalıp Türkiye'ye madalyayla dönmeyi hedeflen Altun’un annesi ve antrenörü Nedret Altun, "Amacımız finallerde yarışması. Çünkü Elif, aynı zamanda dünya şampiyonasının en küçük sporcusu. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Eylül 2021 Pazartesi 10:10
0 Okunma
14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Lise birinci sınıf öğrencisi Elif Berfin Altun, atıcılıkta kendi kategorisinde bugüne kadar 9 Türkiye rekoru kırdı. Antrenör olan annesinin çalıştırdığı Altun, 16 Eylül'de Peru'da düzenlenecek 'Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Daha önce de 3 kez milli takıma seçilen, Almanya, Hırvatistan ve Azerbaycan'daki şampiyonlarda Türkiye'yi temsil eden Altun, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

'ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Peru'daki şampiyonada finallere kalıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalyayla dönmek istediğini ifade eden Altun, "Peru’da yapılacak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Üçüncü kez milli takıma seçiliyorum. Hedefim bu yarışmada finallere kalıp madalya mücadelesi vermek. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum" dedi.

'DÜNYA ŞAMPİYONASININ EN KÜÇÜK SPORCUSU'

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde atıcılık antrenörü olan Elif Berfin'in annesi Nedret Altun, kızının şampiyonada yarışacak en genç sporcu olduğunu belirterek, "Yıllardır bu spor dalı içerisinde mücadelemizi veriyoruz. Ulusal müsabakalarda yarışan 30 aktif sporcum var. Bu sporcular arasında Elif Berfin, milli takıma seçildi. Bu üçüncü seçilişi. 16 Eylül’de Peru’da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. Amacımız, finallerde yarışması. Çünkü Elif aynı zamanda dünya şampiyonasının en küçük sporcusu. Emin adımlarla yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, bunu başaracağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Elif Berfin AltunMardinAtıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Midyeler Marmara Denizi'nde saatte 11 milyar litre suyu filtre edecek
Midyeler Marmara Denizi'nde saatte 11 milyar litre suyu filtre edecek
Eminönü'nde okul alışverişi heyecanı 
Eminönü'nde okul alışverişi heyecanı 
MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans