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15 Temmuz Federasyonu Nusaybin İlçe Başkanlığı Açılışı Yapıldı 

15 Temmuz Federasyonu Çığ gibi büyümeye devam ediyor. 15 Temmuz Federasyonu Mardin ili Nusaybin İlçe Başkanlığı Açılışı Görkemli bir şekilde Açılışı yapıldı. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Ekim 2020 Cuma 10:27
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15 Temmuz Federasyonu Nusaybin İlçe Başkanlığı Açılışı Yapıldı 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Açılış Törenine Nusaybin İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Divan Kurulu Başkanı Genç Girişimci İş Adamı Aziz Akkuş, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz,  MHP Nusaybin ilçe Başkan Yardımcısı Halil Yakşi, Gelecek Partisi Nusaybin İlçe Başkanı Abdulvahap Akan, Hüda par Nusaybin İlçe Başkanı Halil Talayhan, 15 Temmuz Federasyonu Mardin İl Başkanı Hüseyin Timur ve Yönetim  Kurulu üyeleri, İlçe Başkanları ile 15 Temmuz Federasyonu Nusaybin İlçe Başkanı Hamza Aslan ve Yönetim kurulu üyeleri ve kalabalık bir kitle katıldı.

Açılış Kurdelesini Nusaybin İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Divan Kurulu Başkanı Genç Girişimci İş Adamı Aziz Akkuş besmele çekilerek açılış kurdelesini kestiler. 

Açılış Kurdelesi kesildikten sonra ilçe binası içerisinde ikramlar yapıldı ikramlardan sonra Başkan Aziz Akkuş Tarafından Nusaybin İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz `a 15 Temmuz Federasyonu Plaketi takdim edildi.  Plaketten kaymakam Temizkan ve Emniyet Müdürü Durmaz Başkan Akkuş `a teşekkür etti.

Akkuş ise 15 Temmuz Federasyonu olarak bugün Nusaybin ilçe başkanlığımızın açılışı gerçekleştirdik. Federasyon olarak 81 il ve 957 ilçemizde emin adımlar ile ilerlemenin gayreti içerisindeyiz. Nusaybin İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, Siyasi parti temsilcileri ve Mardin il ve ilçe başkanlarımızın Açılışımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 16.10.2020 10:32
Anahtar Kelimeler:
FederasyonNusaybinBaşkançığ
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