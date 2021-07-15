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15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, Türk bayrağı astı 

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat polisi Halil Hamuryen (36), ağabeyi tarafından mezarı başında anıldı. Şehit kardeşinin mezarına çiçek bırakıp dua eden Bilal Hamuryen, kardeşi Halil ile Ömer Halisdemir'in fotoğraflarının bulunduğu 15 Temmuz parkına da Türk bayrağı astı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Temmuz 2021 Perşembe 10:11
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15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, Türk bayrağı astı 

FETÖ/PDY’nin darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki mesaisini bitirdikten sonra evinde dinlenirken, çağrıldığı görev sırasında şehit olan Özel Harekat polisi Halil Hamuryen'in acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Erciş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ismi verilen Halil Hamuryen’in, ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı'na da darbenin kahramanlarından olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ile yan yana portreleri çizildi.

Şehidin ağabeyi 3 çocuk babası Bilal Hamuryen (56), 15 Temmuz’un 5’inci yıl dönümünde kardeşi Halil Hamuryen’in Çelebibağı Mezarlığı’ndaki mezarını ziyaret etti, çiçek bırakıp, bir süre dua etti. Hamuryen, kardeşi ve Ömer Halisdemir'in portelerini bulunduğu alana da Türk bayrağı astı. Acılarının halen ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Bilal Hamuryen, "Kardeşimi 15 Temmuz gecesi yaşanan hain FETÖ saldırısında şehit verdik. O gün kardeşimizi DNA tespitiyle belirlediler. Şahidimizin silahı patlamada erimişti. Bunu bize yaşatan hain terör örgütü bunun hesabını verecek. 15 Temmuz’un acısını her geçen gün daha da ağır yaşıyoruz. Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırı hepimize yapılmıştır" dedi.

Bilal Hamuryen, şehit kardeşinin ailesinin Ankara'da yaşadığını, kardeşinin vasiyeti üzerine yeğeninin de eğitimini sürdürdüğünü söyledi. Kendilerine büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ettiklerini de belirten Hamuryen, "Şehidimizin bir vasiyeti vardı. Tek çocuğu 8 yaşındaki Mustafa Buğra’nın Ankara’da okumasını istemişti. Kardeşimiz şehit olduktan bir süre sonra yengemiz Özlem Hamuryen ve yeğenimiz Mustafa Buğra Hamuryen, Ankara’ya yerleşip orada yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan, Buğra'ya sahip çıkıp orada bir özel koleje yerleştirdi. İnşallah Buğra babasına ve vatanına yakışır bir evlat olur. Büyük destek veren Emine Hanım’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbeKalkışmaFETÖPDYAnkaraGölbaşışehitPolisHalil Hamuryen
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