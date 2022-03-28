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20. Altın Örümcek Ödülleri başvuru dönemi başladı

2022 yılında 20. kez düzenlenecek olan, dijital pazarlama ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen projelerin başarısını resmi hale getiren; bu alanda yer alan potansiyel yatırımcıların dikkatini çekerek, onlara ulaşmasını sağlayan Türkiye’nin geleneksel hale gelmiş bağımsız ve şeffaf yarışması Altın Örümcek Ödülleri’nde başvuru dönemi 21 Mart tarihinde başladı. Başvuru dönemi 29 Nisan’da sona erecek

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Mart 2022 Pazartesi 10:22
20. Altın Örümcek Ödülleri başvuru dönemi başladı

Doruknet tarafından organize edilen 20. Altın Örümcek Ödülleri’den bu yıl başvuru dönemi 21 Mart – 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Mobil Uygulama, Web Sitesi ve Dijital Pazarlama ana kategorileri olmak üzere, toplam 28 kategoride projelerin katılabileceği Altın Örümcek Ödülleri’nde, başvuru sürecinin ardından alanında uzman ve deneyimli jüri üyeleri tarafından online ortamda değerlendirme süreci başlayacak.


İlk düzenlendiği 2001 yılından bugüne kadar 42 binden fazla projenin başvurduğu; yalnızca 2021 yılında 230’dan fazla marka ve ajansı ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri, bu yıl da kazananları sosyal medya platformları ve www.altinorumcek.com web sitesi üzerinden duyuracak.


ALTIN AJANSLAR YAYINA GİRDİ


2001 yılından bugüne kadar Altın Örümcek Ödülleri’nde sayısız kreatif ve dijital ajans, projeleriyle başvurdu ve yüzlerce ödül aldı. 20 yıldır düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri, bu alanda başarılarını ve kendilerini daha fazla tanıtmak isteyen tüm ajanslar için “Altın Ajanslar” projesini hayata geçirdi.


Organizasyon şirketinin yaptığı yazılı açıklamada,“ajanslar.altinorumcek.com internet adresi üzerinden ziyaret edilebilen 'Altın Ajanslar’, tüm ajanslar için bir vitrin olmayı hedefliyor. Dijital pazarlama alanında kreatif ya da dijital olarak hizmet veren tüm ajanslar; hiçbir ücret ödemeden bu platforma üye olabilecekler; aynı zamanda geçmiş Altın Örümcek başarıları varsa, onları da sunabilme imkanına kavuşabilecekler. Özellikle yatırımcılar ve her türlü sektörden proje sahipleri için Altın Örümcek’in önemli bir referans olduğu günümüzde; ajansların kendi künyelerini ve geçmiş başarılarını da bu şekilde gösterebilme imkanına sahip olmaları ve internet üzerinde 20 yılın verisiyle öne çıkarılması, çok önemli bir fayda sağlayacak. Altın Ajanslar, bu alanda kariyerini sürdürmek isteyen insanlar için de bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Bu platformda yer alan ajansların insan kaynağı konusunda arayışlarında ilan verebilecekleri bir sistemi de hayata geçiren Altın Ajanslar, iş arayanlar için de aranılan bir platform olmayı hedefliyor” denildi.

DHA

Son Güncelleme: 28.03.2022 10:25
Anahtar Kelimeler:
20. Altın Örümcek ÖdülleriBaşvuru
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