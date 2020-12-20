Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1408
ALTIN
461.101
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2902
EURO
9.3315
Sahil Güvenlik Komutanlığına Devlet Memuru Alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına Devlet...
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi

20 MİLYON LİRALIK VURGUN!

İzmir'in Tire ilçesinde, yüksek kar payı vaadiyle yaklaşık 100 kişiden topladığı 20 milyon lira ile ailesini de alarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen terzi Mustafa B.'nin polis Balıkesir'de olduğunu belirlendi. Mustafa B., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, oğlu Fatih B. ile gözaltına alındı. Baba-oğul Tire'ye getirildi. Polisteki ilk ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Kaçmadım ve kimseyi dolandırmadım" diyen Mustafa B. ile oğlu Fatih B., adliyeye sevk edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Aralık 2020 Pazar 17:53
0 Okunma
20 MİLYON LİRALIK VURGUN!

Tire'deki Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan M.B., çevresindeki iş adamlarından para alarak incir ihracatı işinde kullanacağını söyledi. M.B., para verenlere, kısa sürede yüksek gelir sözü verdi. Önce bu yöntemle para verenlere kazanç dağıtarak güven kazanan M.B., tekrar para istediğinde vatandaşların kazanç beklentisi daha da yükseldi. M.B., bu sefer de vatandaşlardan daha yüksek miktarda paralar toplamaya başladı. Yüksek gelir beklentisinde olan ve yüksek miktarlarda para veren aralarında Tireli iş adamlarının da bulunduğu bazı kişiler, son birkaç gündür M.B.'ye ulaşamayınca olay ortaya çıktı.

MUHTAR ADAYI OLMUŞTU

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir grup mağdur, kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle M.B.'den şikayetçi oldu. M.B.'nin ise topladığı paralarla birlikte ailesini de alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. M.B.’nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lirayı bulan miktarda para topladığı ileri sürüldü. Polis, M.B.'nin yerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.  Bu arada milyonlarca lirayla ortadan kaybolan terzi M.B.’nin, önceki dönemlerde ikamet ettiği İpekçiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu fakat seçimi kazanamadığı belirtildi.

BALIKESİR'DE YAKALANDI

İzmir'in Tire ilçesinde, yüksek kar payı vaadiyle yaklaşık 100 kişiden topladığı 20 milyon lira ile ailesini de alarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen terzi Mustafa B.'nin polis Balıkesir'de olduğunu belirlendi. Mustafa B., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, oğlu Fatih B. ile gözaltına alındı. Baba-oğul Tire'ye getirildi. Polisteki ilk ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Kaçmadım ve kimseyi dolandırmadım" diyen Mustafa B. ile oğlu Fatih B., adliyeye sevk edildi. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirTireTerziVurgunDolandırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya'da, 150 jandarmayla suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
Sakarya'da, 150 jandarmayla suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
'Büyük bir deprem olma olasılığı her yıl artıyor'
'Büyük bir deprem olma olasılığı her yıl artıyor'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans