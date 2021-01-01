2021 yılının ilk bebekleri doğdu

Siirt'te yeni yılın ilk dakikalarında iki kız bebek dünyaya geldi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Siirt Devlet Hastanesi’nde 2021 yılının ilk dakikalarında Aynur Akay ve Esma Şen, iki kız bebek dünyaya getirdi. Aynur Akay kızına ‘Yağmur’ ismini verirken, Esma Şen de ‘Elif’ ismini verdi. Hastaneye gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, aileleri ziyaret edip, tebrik ederek yeni doğan bebeklere çeşitli hediyeler verdi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Yeni yılın insanlığa, topluma ve sizlere mutluluk getirmesini diliyorum. Doğan çocuklarımızın devletimize, milletimize faydalı birer fert olmasını diliyorum” dedi. SİİRT (DHA)

Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya gelen 'Hacer İkra' bebek oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Hacer İkra' ismi verilen bebeği ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Sivas'ta 2021 yılının ilk bebeği saat 00.02'de Medicana Sivas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Selim ve Rabia Mara çiftinin ilk çocuğu olan bebeğe 'Hacer İkra' ismi verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen Hacer İkra'yı ziyaret edip çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti. Kentte yeni yılın ilk babası olan Selim Mara, "Allah'a hamdolsun ilk çocuğumuzu kucağımıza aldık. Allah herkese bu duyguyu tatmayı nasip etsin. Bebeğimizin tam yılbaşında dünyaya gelmesi, bizlere nasip oldu. Çocuğumuz gece saat 00:02 de 2 kilo 900 gram olarak dünyaya geldi. Çok heyecanlıyız ve mutluyuz" dedi. SİVAS (DHA)

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Abrurrahim ve Heviye Filiz çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Normal doğumla 3 kilo 300 gram doğan erkek bebeğe Eymen adı verildi. Kentte saat 00.03’te 2021 yılının ilk bebeğini kucağına alan anne Heviye Filiz, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğurdum. Adını Eymen koymayı düşünüyoruz. Pandemi sürecinde olmamız nedeniyle korkularım vardı ancak çok şükür güzel bir hamilelik geçirdim. İnşallah daha da güzel günler görürüz" dedi.

Doğumda görev alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şebnem Karagül ise "38 haftalık gebeliğin sonucunda normal doğum ile bebek dünyaya geldi. 3 kilo 300 gram ve sağlık durumu gayet iyi. Başarılı bir doğum oldu. Hayırlı olsun" diye konuştu. ADANA (DHA)

Erzurum'da yeni yılın ilk bebeği Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde saat 00.01'de dünyaya gelen Elisa oldu. Erzurum'da 2021 yılının ilk bebeğine sahip olan Özdemir çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler hastane çalışanları ve yakınları oldu. Elisa bebek 3 kilogram ağırlığında ve 47 santim boyunda dünyaya gelirken, iki erkekten sonra kız çocuğu dünyaya getiren Habibe Özdemir, "Çok mutluyum. Allah herkese mutluluk huzurlu gün göstersin. Bu yıl inşallah korona geçer ve normal hayatımıza devam ederiz" dedi. ERZURUM (DHA)