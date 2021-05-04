Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1420
ALTIN
477.355
DOLAR
8.3114
STERLİN
11.5181
EURO
9.9863
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...
38 akademik personel alınacak 
38 akademik personel alınacak 
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli...
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...

30 bin ton ham madde kül oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinde, ağaç köklerinin depolandığı alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham maddenin kül olduğu yangın sonrası soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Mayıs 2021 Salı 11:12
0 Okunma
30 bin ton ham madde kül oldu

Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde, firmaya ait biyokütle enerji tesisinde, dün saat 16.00 sıralarında, ağaç köklerinin depolandığı 80 bin metrekarelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesisin bahçesinde bulunan açık hava deposundaki yangın, kısa sürede büyüyerek, enerji üretiminde kullanılacak tüm ağaç köklerini sardı. İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangın için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Alevlere müdahale amacıyla çevre ilçe ve beldelerin yanı sıra Isparta ve Uşak'tan da takviye itfaiye ekipleri istendi. Gece boyu süren müdahalelerde yangının, diğer alanlara sıçramaması için yoğun mücadele verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bugün saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle tesis bahçesindeki 3 No'lu sahada yakılarak, enerjiye dönüştürülecek ham maddenin tamamı küle döndü. Halen dumanların yükseldiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham maddenin kül olduğu yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarBiyokütleEnerjiTesisDepoYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 21 yaralı
BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN
BİYOENERJİ TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN
5 kilometre kaçtı, yakalanınca "Polis benim baş tacım" dedi
5 kilometre kaçtı, yakalanınca "Polis benim baş tacım" dedi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans