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30 yıllık polis memuru ölü bulundu 

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve kimlik Tespit Şubesi'nde görevli polis memuru Ramazan Sezen (53), Balçova ilçesinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, Sezen'in geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği ileri sürüldü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2020 Pazartesi 08:41
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30 yıllık polis memuru ölü bulundu 

Bugün öğle saatlerinde, Balçova ilçesindeki Baraj Yolu üzerinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin, olayla ilgili başlattığı araştırmada ölen kişinin Olay Yeri İnceleme ve kimlik Tespit Şubesi'nde görevli polis memuru Ramazan Sezen olduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, Sezen'in kalp krizi geçirdiği ve fenalaşarak yere yığıldığı öğrenildi.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sezen'in kronik rahatsızlığından dolayı bir süredir idari izinli olduğu bildirildi. 30 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Sezen'in cenazesinin Tire ilçesi Derebaşı Mahallesi mezarlığında öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilececeği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirPolisölüVefatRamazan SezenBalçova
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