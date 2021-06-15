4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sedat Peker suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli 4 ilde yapılan 2 operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 590 tabanca mermisi, 230 tüfek kartuşu, 182 kurusıkı tabanca mermisi, 7 tabanca şarjörü, 203 uyuşturucu muadili hap, 10 gram esrar maddesi, 26 çek-senet-belge, 2 kesici alet, 6 tabanca parçası, 3 kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 850 lira, araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera, üzerinde 'Sedat Abi' ibaresi bulunan 2 video kaset, 1 adet '34 PKR' kodlu plaka, sahte polis kimliği, Sedat Peker'in fotoğraflarının bulunduğu albüm ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, O.K. (34) 'kasten yaralama' suçundan, M.S. (37) de 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'şantaj', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dosyası, Bursa'da görülen 'Köfteci Yusuf dosyası' ile birleştirilen 5 şüpheli ise kente gönderildi. 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.