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5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Hiçbir zaman hayal etmekten geri durmayın, biz sizin hep yanınızda olacağız. Sizler umudunuzla ve hayal dünyanızla ne kadar güçlü olursanız insanlık da yarınlarda o kadar güçlü olur"

03 Şubat 2023 Cuma 13:51
5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknolojiyle ilgilenen gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
Bakan Kasapoğlu, ATO Congresium'da düzenlenen "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" kapsamında düzenlenen panele katıldı.
Gençlerin her alandaki gelişiminin ve hayallerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Türkiye artık yön veren bir ülke, edilgen değil. İHA'larımız, SİHA'larımız var. Ülkemizin nereden nereye geldiğinin en güzel örneği. Sizlerle bunları daha yükseklere taşıyacağız. Hiçbir zaman hayal etmekten geri durmayın, biz sizin hep yanınızda olacağız. Sizler umudunuzla ve hayal dünyanızla ne kadar güçlü olursanız insanlık da yarınlarda o kadar güçlü olur. Birileri size karanlık tablolara sunabilir ama onlara aldırış etmeyen. Sizlerle birtakım hayalleri nasıl gerçekleştirdiysek bundan sonra da daha ileriye gitmeye devam edeceğiz. Bazen başarısızlık hikayeleri de hayatın gerçeği olarak karşımıza çıkabilir. Hayatın doğal akışında bu da var. Bu, bizi hiçbir zaman yıldırmamalı. Her zaman düştükten sonra kalkmayı bilerek yolumuza devam edeceğiz"
Teknolojik yaklaşımın ülkelerin öncü misyonu açısından çok kritik bir olgu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bu yönde çalışan gençlere de her zaman maddi ve manevi destek vereceklerini dile getirdi.
Bakan Kasapoğlu, teknolojinin çok önemli olduğunu ve bunu insanlığın yararına kullanmanın önemine dikkati çekerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıMehmet Muharrem Kasapoğlu5. Verimlilik Ve Teknoloji Fuarı
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