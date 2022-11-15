50 ilde suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerine 'Girdap' operasyonuÂ 

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (EGM) KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yaklaÅŸÄ±k 6 ay boyunca gerÃ§ekleÅŸtirilen teknik ve fiziki takipÂ sonucuÂ 'nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k', 'resmi ve Ã¶zel belgede sahtecilik', 'parada sahtecilik', 'ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma', 'rÃ¼ÅŸvet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'tefecilik' suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸleyen suÃ§ gruplarÄ± belirlendi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 264 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi, 190 kiÅŸi de ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere emniyete Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in 50 ilde 'Girdap' kod adÄ± verilen operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Operasyonun Antalya ayaÄŸÄ±, 6 maÄŸdurun polise ÅŸikayeti Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸtirildi. ÅžÃ¼phelilerin, kendilerini maÄŸdurlara iÅŸ insanÄ± gibi tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ±, kullandÄ±klarÄ± yatÄ±rÄ±m danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ofisine 'cumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±' adÄ±na Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdikleri, siyasileri tanÄ±dÄ±klarÄ± olduÄŸu izlenimi oluÅŸturup,Â ihale ve projelerden yararlandÄ±rma vaadiyle yaklaÅŸÄ±k 10 milyon TL dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi. 10 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.Â Denizli'de,Â 'Ã–terler' suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â Ã¼yelerinin, iÅŸlettikleri kumarhanede kumar borcu olan kiÅŸilereÂ yÃ¼ksek faiz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± borÃ§ verdiÄŸi, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda boÅŸ senet imzalattÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. Borcunu Ã¶deyemeyen kiÅŸilerdenÂ tehdit ve ÅŸantajla tahsilat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±,Â suÃ§tan elde edilen gelirin bir kÄ±smÄ±nÄ±n da cezaevinde bulunan suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ liderine ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Polis, 8 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§ti.

MAÄžDURUN EVÄ°NE SAHTE UYUÅžTURUCU BASKINI

'Girdap' operasyonuÂ kapsamÄ±nda, Mersin'de de 'nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' suÃ§una yÃ¶nelikÂ Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin, irtibatlÄ± olduklarÄ± banka Ã§alÄ±ÅŸanÄ± vasÄ±tasÄ±yla kredi ve kredi kartÄ± limitini artÄ±rmak isteyenlerin iÅŸlemlerini 20 binÂ TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapacaklarÄ± vaadiyleÂ maÄŸdurlardan aldÄ±klarÄ±Â kredi kartlarÄ± ileÂ toplam 282 bin TL harcama yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi. MaÄŸdurlarÄ±n parayÄ± istemesi Ã¼zerine 75 bin TL'nin 'borÃ§' aÃ§Ä±klamasÄ± ile hesaplarÄ±na havale edildiÄŸi, sonrasÄ±nda maÄŸdurlarÄ±n icraya verilerekÂ o paranÄ±n da geri tahsil edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã–rgÃ¼t iÃ§erisinde yer alan ve kendisini 'avukat' olarak tanÄ±tan diÄŸerÂ ÅŸÃ¼phelinin, mÃ¼ÅŸtekidenÂ maÄŸduriyetini gidermek iÃ§inÂ 36 bin lira istediÄŸi belirlendi. SÃ¶zde avukatÄ±n, bunu konuÅŸmak iÃ§in mÃ¼ÅŸtekinin evine gittiÄŸinde, Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde yer alan ve kendilerini 'narkotik polisi' olarak tanÄ±tan diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin eveÂ baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi ve mÃ¼ÅŸtekiyi 'uyuÅŸturucu'dan gÃ¶zaltÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Bu sÄ±rada araya giren sÃ¶zde avukatÄ±nÂ mÃ¼ÅŸtekiyi bu durumdan kurtarmak iÃ§in 20 bin lira para talep ettiÄŸi ve aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Yine kendisini 'avukat' olarak tanÄ±tan ÅŸÃ¼phelinin, farklÄ±Â ilde bulunan 2 mÃ¼ÅŸtekiyi savcÄ±lÄ±kta bulunan 'uyuÅŸturucu' ve 'kasten yaralama' suÃ§larÄ±na iliÅŸkin dava dosyalarÄ±nÄ± kapatma vaadiyle toplamda 25 bin liraÂ alarak dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±.Â Yine avukatlÄ±k senaryosu kullanÄ±larak,Â orman arazisini orman vasfÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±p, devretme vaadiyleÂ 8 kiÅŸinin 783 bin TL'sinin dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Mersin'deki soruÅŸturmada, toplam 10 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunuyor.