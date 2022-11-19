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6 bin 330 euroluk ilacın bedeli, SGK tarafından ödenecek

İZMİR'de kanser hastası Y.K.’nin (38), SGK'nın ödemediği 6 bin 330 euroluk (Yaklaşık 122 bin TL) ilaç için 12'nci İş Mahkemesi'nde açtığı davada 'ihtiyati tedbir' talebi reddedildi. İtiraz üzerine dava dosyasının gittiği İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi, Y.K.'nin yaşamına, maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi tehlike bulunduğunu göz önünde tutarak, dava sonuçlanıncaya kadar ilaç parasının SGK tarafından ödenmesine hükmetti. Y.K.'nin avukatlarından Kübra Hande İmal, istinaf mahkemesince kararın emsal olduğunu söyledi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 11:34
6 bin 330 euroluk ilacın bedeli, SGK tarafından ödenecek

İzmir'de yaşayan ve eşinin tekstil atölyesinde çalışan Y.K.'ye Mart 2020'de, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, bir meme kanseri türü olan 'meme ucu areola malign neoplazmı' teşhisi koyuldu. Y.K.'nin 2 memesi 5 Mart'ta ameliyatla alındı. Kısa süre önce hastalığı nükseden Y.K.'ye, doktorlar tarafından, kutusu 6 bin 330 euro olan 'olaparib' etken maddeli 'Lynparza' isimli ilacı 6 ay ile 1 yıl süreyle kullanması gerektiği söylendi. Y.K., avukatları Ahmet Deha ve Kübra Hande İmal aracılığıyla 29 Eylül'de, ilacın parasının karşılanması için SGK'ya başvuruda bulundu. Ancak, 4 Ekim'de gelen cevapta SGK söz konusu ilacı karşılamayacağını bildirdi.

İLK MAHKEME REDDETTİ

Y.K. ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması için 'ihtiyati tedbir' talebiyle, İzmir 12'nci İş Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla dava açtı. Mahkeme 6 Ekim'de verdiği kararda, Y.K.'nin ihtiyati tedbir talebinin reddine dair hüküm verdi. Kararda, vatandaşların sağlık ve sosyal güvenlik haklarının anayasayla güvence altına alınmış olması ve devletin söz konusu alanlarda görevlerinin bulunduğu hatırlatılsa da anayasada devletin bu görevlerini, öncelikleri gözetip mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirmesinin gerektiğinin öngörüldüğü belirtildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ 'İHTİYATİ TEDBİR' KARARI VERDİ

Y.K., avukatları aracılığıyla karara itiraz etti. Dosya, istinaf mahkemesine gitti. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'nın endikasyon dışı kullanım izni kararının bulunduğunu belirtip, davacı Y.K.'nin yaşamına ya da maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunu göz önünde tutarak, 'ihtiyati tedbir' kararı verdi. 24 Ekim'de verilen kararda, söz konusu ilacın kullanılmasının gerekliliğine dair ispata yönelik olarak yaklaşık haklılık koşullarının gerçekleştiğinin altı çizildi.

'DİĞER HASTALARA UMUT IŞIĞI OLMASINI DİLİYORUZ'

Y.K.'nin avukatı Kübra Hande İmal, istinaf mahkemesince verilen kararın emsal olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki ilaç bedelinin kurum tarafından karşılanması adına açmış olduğumuz bu dava olumlu sonuçlandığında aynı hastalıkla mücadele eden herkes bu ilaca ücretsiz ulaşabilecek" dedi.

Y.K.'nin avukatı Ahmet Deha İmal ise müvekkilinin gördüğü tüm kemoterapilere ve operasyonlara rağmen olumlu sonuç alamadığı için söz konusu ilacın tedavide kullanılmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Müvekkil, teminatsız olarak yargılama boyunca ve umuyoruz ki yargılama sonrasında da kesinti yapılmaksızın bedeli SGK tarafından karşılanarak ilacını temin edebilecek. Bu kararın müvekkil gibi benzer şekilde tedavi gören diğer hastalara bir umut ışığı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SgkIlaçBedelödeme
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