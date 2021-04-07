Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1421
ALTIN
456.247
DOLAR
8.1586
STERLİN
11.2840
EURO
9.6895
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alınacak
Hasta ve Yaşlı Bakım...
13 Adet taşınmaz ihale usulü ile satılacak
13 Adet taşınmaz ihale...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...

6 yaşındaki Eymen'in başına 'yorgun mermi' isabet etti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'ın kafasına yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Eymen'in durumunun iyi olduğu ve merminin sabah saatlerinde ameliyatla alınacağı öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Nisan 2021 Çarşamba 09:12
1 Okunma
6 yaşındaki Eymen'in başına 'yorgun mermi' isabet etti

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta anneannesi Leyla Karazeybek oyun oynayan Eymen Dikilitaş'ın kafasına henüz nereden geldiği ve kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen yorgun mermi isabet etti.  Eymen, anneannesine başının döndüğünü söyledi. Torunun başından kan aktığını gören Karazeybek panikleyerek yardım istedi. Olayı görenler, durumu ilçede marangozluk yapan baba Mehmet Dikilitaş'a bildirdi. Parka gelen baba Dikilitaş, oğlunu çevredeki özel bir hastaneye götürdü.

MERMİ AMELİYATLA ÇIKARILACAK

Hastanede tedaviye alınan Dikilitaş'ın, yapılan kontrolünde başında merminin olduğu belirlendi. Eymen'in durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak ameliyatla birlikte merminin çıkarılacağı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayın ardından paniklediğini söyleyen anneanne Leyla Karazeybek, "Çocuk yanımda oynuyordu. Pat diye bir ses duydum, torunum yanıma geldi, 'başım dönüyor' dedi. Komşu esnaflar yardımcı oldular, babasını çağırdım. Ne olduğunu fark edemedik, pat diye bir ses geldi ama ne olduğunu fark edemedim. Babasını ve annesini arayarak çocuğu hastaneye getirdik" dedi.

'YAPAN KİMSE ORTAYA ÇIKSIN'

Baba Mehmet Dikilitaş, "Akşam üstü saat 18.00 sıralarında kaynanam çocukları parka götürmüş. Bir vatandaş silahla ateş etmiş. O yorgun mermi de benim oğlumun başına isabet etmiş. Olay yerine gittim, oğlumu hastaneye getirdim. Bunları yapan kimse ortaya çıksın, hak adalet yerini bulsun" dedi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Acil Hekim Doktoru Cahit İşler, "Hasta bize başında kanama şikayetiyle geldi. Başında yara ve hafif şişlik tespit ettik. Film çektirdik, filmde kurşun olduğunu tespit ettik. Tedavi amaçlı beyin cerrahı servisine yatırdık, yarın ameliyat olacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaAlaşehirMermiçocukYorgun Mermi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada 'başsağlığı' diledi
Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada 'başsağlığı' diledi
Katil zanlısı eski koca yakalandı
Katil zanlısı eski koca yakalandı
Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı
Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans