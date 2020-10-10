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7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ, MARKET SAHİBİ TUTUKLANDI

Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de ise İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Kırıkkale'de, sahte alkol tükettikleri iddia edilen 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden market sahibi Özgün U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede  'olası kasıtla adam öldürme' ve 'sağlık için tehlikeli madde temini' suçlarından tutuklandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2020 Cumartesi 09:48
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7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ, MARKET SAHİBİ TUTUKLANDI

Kırıkkale'de dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyiciden sahte içki yaparak kullandığı iddia edilen 8 kişiden 7'si tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kent merkezinde faaliyet gösteren aynı marketten etil alkol bazlı yüzey temizleyici alarak sahte içki yapan ve bunları kullandığı iddia edilen 8 kişi, 2 gün arayla görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Hastanede tedaviye alınan İlyas Yalım, Cemal Doğan, Ünal Gündoğdu, Yılmaz Mayalı, Hacı Vatansever, Mustafa Özyurt ve Ali Başpınar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder Öz'ün durumunun da ağır olduğu belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Selami Ü., Özcan Ö. ile market sahibi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Kırıkkale Valiliği yazılı açıklama yaptı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde 8 kişinin başvurduğu belirtilerek, "Bu şahıslardan 7 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak 3 şüpheli şahıs 09 Ekim 2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir" denildi.

TUTUKLANDI


Kırıkkale'de, sahte alkol tükettikleri iddia edilen 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden market sahibi Özgün U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede  'olası kasıtla adam öldürme' ve 'sağlık için tehlikeli madde temini' suçlarından tutuklandı. 

İZMİR'DE RAHATSIZLANAN 18 KİŞİDEN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında çeşitli iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.

BİR DEPOYA VE BAHARATÇIYA BASKIN


İzmir'de, 1 kişinin öldüğü 17 kişinin de tedavi altına alındığı sahte içki zehirlenmelerinin ardından art arda operasyon düzenleyen polis ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı baharatçılar ile depolara baskın yaptı. Sahte etil alkol sattığı belirlenen baharatçı hakkında yasal işlem başlatılırken, bir aktara ait depoda da 5'er litrelik 5 şişede sahte etil alkol ele geçirildi. Sahte etiketler bulundu. Polisin operasyonu sürüyor.

'BİR KADEH İÇMİŞ'


İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden Çetin Esen'in (59) yakınları, acı haberle  yıkıldı. Esen'in kız kardeşi Sırma Özkul, "Çok az içmiş, bir kadeh içmiş. Çankaya'dan bir yerden almış. Çok fazla içmiyordu. Geçen çarşamba günü içmiş. Mide bulantısı görülüyor, kusuyor. Hastaneye getiriyorlar ancak bugün yaşamını yitirdi" dedi.


Öte yandan sahte içkiden zehirlenen 17 kişinin tedavileri sürüyor. Tedavisi devam eden Ş.T.'nin (60) eniştesi İbrahim Topçu, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Aldığı alkol sonrasında görme kaybı yaşamaya başlamış. Gözleri görmüyormuş. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor" dedi.


'İÇKİYİ SATANLARA ÇOK KIZDIM'


Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan T.U.'nun (50) annesi Zekiye U., "Çok büyük panik ve heyecan yaşadım. İçkiyi satanlara çok kızdım. Oğlum hastalandığını bana söylemedi. Ben onun ölüsünü de bulabilirdim. Dün gece, saat  22.20 gibi, 'Anne ben galiba beyin kanaması geçiriyorum, acil ambulans çağır' dedi. Ben ambulans çağıramadım heyecandan. Ancak komşuyu çağırabildim. Hastaneye geldik. Sahte alkolden akın akın insanlar da geldi. Yattığı bölümdekilerde zehirlenmeden gelmiş. Oğlum, Konak'tan almış sahte içkiyi, sadece kendisi içmiş" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleSahteAlkolölüm
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