8 yaşındaki Zeynel'den kahreden haber!

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde oturan Hatice-Cumali Çelik çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Zeynel Abidin Çelik, bugün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ailenin aramalarından sonuç alınamayınca polise bilgi verildi. Kısa sürede çocuğun kaybolduğu mahalleye gelen jandarma, itfaiye, AFAD, İHH'nın da yardımı ile çok sayıda kişi Zeynel Abidin Çelik için arama çalışması başlattı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuğu arama çalışmaları, düşmüş olabileceği tahmin edilen Murat Nehri kenarına yoğunlaştırıldı.

NEHİRDE ÖLÜ BULUNDU

Ağrı'da, evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in Murat Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı. Azgın suların, evinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 4 kilometre sürüklediği Çelik'in cansız bedeni saat 23.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki cezaevi köprüsü mevkisinde bulundu. Acı haberi alan Çelik'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılan küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.