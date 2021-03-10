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87 sözleşmeli personel alınacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mart 2021 Çarşamba 10:33
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87 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alacak.

Başvuracak adaylarda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi/şekli/yeri ve diğer şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.03.2021 10:42
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