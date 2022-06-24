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Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
24 Haziran 2022 Cuma 15:47
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Eğitim dili İngilizce olan Abdullah Gül Üniversitesi’ne ; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularının Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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