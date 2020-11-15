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Adana'da dehşet!

ADANA'da Muhammet Mustafa D. (26), aynı evi paylaştığı aile dostları olan Yusuf S.'yi (50) çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakladıktan bir süre sonra karakola teslim oldu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 10:11
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Adana'da dehşet!

Olay, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan ve aile dostları olduğu öğrenilen Yusuf S. ve Muhammet Mustafa D.(26) gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mustada D. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Yusuf S.'yi 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 15 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Yusuf S.'yi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı sırada, Mustafa D. polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Mustafa D.’nin sorgusu devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaCinnetYaralamaBıçak
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