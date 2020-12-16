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Adana'da PKK operasyonu

Adana'da PKK'lı teröristlerle iş birliği yaptığı öne sürülen 6 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Aralık 2020 Çarşamba 08:52
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Adana'da PKK operasyonu

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin üzerinden ele geçirilen iki adet pusula üzerinde inceleme yapan ekipler, Adana'da 6 kişiyle iş birliği yaptığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler adresini saptadı. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörPkkTeröristOperasyon
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