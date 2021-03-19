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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen yasadışı korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Mart 2021 Cuma 08:24
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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı

Yaklaşan Nevruz öncesi terör örgütü PKK/KCK tarafından düzenlenmesi ihtimal provokatif eylemlerin önüne geçmek ve örgüt faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte örgüt adına orsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sabahın ilk ışıklarıyla şüphelilerin kaldığı 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TEM ve Özel Harekat ekipleri, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koç başları ile kırarak içeri girdi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalar sonrası haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bazı dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörOperasyonPKKKCK
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