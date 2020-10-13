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Adana'da sahte içki üretilen depoya operasyon

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan bin 360 litre etil alkol, 2 kilogram anason tohumu ve 418 litre satışa hazır sahte rakı ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ekim 2020 Salı 10:22
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Adana'da sahte içki üretilen depoya operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde, imalathaneye çevrildiği belirlenen depoya baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 550 bin TL olan, sahte içki imalatında kullanılan bin 360 litre etil alkol, 418 litre satışa hazır sahte rakı ve sahte içki imalatında kullanılan 2 kilogram anason tohumu ele geçirildi. Operasyonda B.C. gözaltına alındı.

Sahte içkileri üretip, piyasaya sürdüğü belirlenen B.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSahteIçkiAlkolOperasyon
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