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Adana'da sokağa ses bombası attılar

ADANA'da kimliği belirsiz kişilerce sokağa atılan ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması kısa süreliği paniğe neden oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Aralık 2020 Pazartesi 09:37
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Adana'da sokağa ses bombası attılar

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13290 Sokak'ta meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, patlamanın sokağa atılan ses bombasından kaynaklandığını tespit etti. Herhangi bir hasara neden neden olmayan patlamanın ardından ekipler, çevreden topladıkları ses bombası parçalarını detaylı inceleme için emniyete götürdü.

Ses bombasını atan kişi ya da kişileri yakalamak çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSokakSes Bombası
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