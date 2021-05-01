Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1398
ALTIN
471.341
DOLAR
8.2635
STERLİN
11.4503
EURO
9.9422
Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek
Sebze tohumculuğu üretim tesisi...
76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak
76 adet taşınmaz ihale...
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
10 Sözleşmeli Bilişim Personeli...

Adana’da enişte cinayeti

ADANA'da eniştesi Mehmet O. tarafından pompalı av tüfeğiyle vurulan Mesut Yılmaz (28), hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:49
0 Okunma
Adana’da enişte cinayeti

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2245 Sokak'ta meydana geldi. Mesut Yılmaz, iddiaya göre ablasının eşi Mehmet O. ile sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet O., pompalı av tüfeğiyle Yılmaz'a iki el ateş edip, kaçtı. Göğsünün sol tarafına ve koltuk altına saçmalar isabet eden Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet O.'yu yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYüreğirCinayetEnişte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İZMİR’DE ‘SABRİ ABİ’ OPERASYONU
İZMİR’DE ‘SABRİ ABİ’ OPERASYONU
KARISINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
KARISINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
ŞIRNAK'TA ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans