AFAD'dan acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, afetin ilk günlerinde "genel hayata etkili afet bölgesi" olarak ilan edilen illerde, afete yönelik acil ödemelerin daha hızlı yapılabilmesi için, iller arasında eşleştirme yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, afet bölgesindeki illere karşılık gelen destek illerin belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu eşleştirmede Elazığ ile ilgili olarak ilk anda verilmiş bir 'genel hayata etkili afet bölgesi kararı' olmadığı için Elazığ, Malatya'ya destek il olarak belirlenmiştir. Daha sonraki dönemde Elazığ ilimizin de 'genel hayata etkili afet bölgesi' kapsamına alınmasıyla birlikte, bu görevlendirmeler iptal edilerek aşağıda belirtildiği şekilde tekrar eşleştirme yapılmıştır.

Depremin ilk günlerinde arama kurtarma ve diğer acil diğer işlerin hızlıca yönetilmesi için böyle bir eşleştirme yapılmış olup, bu eşleştirmelerin depremin illerimize etkisiyle ve büyüklüğüyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki, sonrasında yapılan bu değişiklik, ikinci bir metinle de düzeltilmiştir. Tamamen teknik ve süreci hızlandırmaya yönelik bu işleyişi, Malatya'ya veya başka herhangi bir ilimizin afetsellik boyutuyla ilişkilendirilmemesi gerektiği hususunu, kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz."

Açıklamada, afetten etkilenen illerden Kahramanmaraş'ın Zonguldak İl AFAD, Hatay'ın Trabzon İl AFAD, Malatya'nın Başkanlık tarafından desteklenerek Malatya İl AFAD ile birlikte, Adıyaman'ın İzmir İl AFAD, Diyarbakır'ın Başkanlık; Adana, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'ın ise İl AFAD tarafından incelendiği bilgisine yer verildi.