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AFAD'dan İzmir'deki deprem ile ilgili açıklama

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2021 Pazar 08:17
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AFAD'dan İzmir'deki deprem ile ilgili açıklama

AFAD: Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM OLDU

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.22'de merkez üssü Karaburun ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremAFAD
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