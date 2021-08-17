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AFAD'dan sel bölgesine ilişkin yeni açıklama

Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Ağustos 2021 Salı 15:08
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AFAD'dan sel bölgesine ilişkin yeni açıklama

ANKARA DHA

AFAD: Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız  hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür.

AFAD: Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız  hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AFADSelAçıklamaYENİKayıpIhbarTedaviYeni Çağrı
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