AGÄ°T PA Ä°pek Yolu Grubu 4.UluslararasÄ± Parlamenter KonferansÄ± dÃ¼zenlendi

SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde taraflar arasÄ±nda dÃ¼zenli diyalog kurulmasÄ±nÄ± saÄŸlamak, gerginlikleri ve anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± azaltmak, Avrupa'da gÃ¼venliÄŸin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla kurulan, TÃ¼rkiye'nin de kurucu Ã¼yeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸ birliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n Parlamenter Asamblesi, kriz dÃ¶nemlerinde enerji ve gÄ±da gÃ¼venliÄŸiyle ilgili Ã¶nemli bir konferans dÃ¼zenledi. Ä°pek Yolu Grubu 4.UluslararasÄ± Parlamenter Kriz ZamanlarÄ±nda Enerji ve GÄ±da GÃ¼venliÄŸinin Temini Ä°Ã§in BaÄŸlantÄ±lÄ±lÄ±ÄŸÄ±n GÃ¼Ã§lendirilmesi baÅŸlÄ±klÄ± konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±, TBMM AGÄ°T PA TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Selami AltÄ±nok yaptÄ±.



AGÄ°T PA Ä°pek Yolu Grubu ve Azerbaycan Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Azay Guliyev, AGÄ°T DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± ve Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zbigniew Rau, Avrupa BirliÄŸi Enerji Komiser Kadri SÄ±mson, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AB BaÅŸkanÄ± Faruk KaymakcÄ± AGÄ°T PA BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AGÄ°T PA Ä°spanyol Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Pere Joan Pons, TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ da konferans da birer konuÅŸma yaptÄ±. Konferans kapsamÄ±nda 'Kriz ZamanlarÄ±nda Tedarik Zincirlerinin SÃ¼rdÃ¼rebilirliÄŸi ve GÄ±da GÃ¼venliÄŸi' ve 'SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Ã‡evre ve KalkÄ±nma Ä°Ã§in Enerji GÃ¼venliÄŸi' baÅŸlÄ±klÄ± paneller dÃ¼zenlendi.



"Ä°PEK YOLU GRUBU ÃœYELERÄ° OLARAK GIDA GÃœVENLÄ°ÄžÄ°NDE Ä°YÄ° DURUMDAYIZ"



TBMM AGÄ°T PA TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Selami AltÄ±nok, gÄ±da sektÃ¶rÃ¼ndeki kÃ¼resel risklerin, son zamanlarda Ã¶zellikle Kovid-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi etkileriyle artarak, acil Ã§Ã¶zÃ¼m bekleyen, gÃ¼ndemi belirleyen bir mesele haline geldiÄŸini belirterek, "UlaÅŸtÄ±rma koridorlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ±lÄ±ÄŸÄ±n teÅŸvik edilmesini, ekonomik ve ticari baÄŸlarla gÃ¼Ã§lendirilmesini amaÃ§layan, AGÄ°T PA bÃ¼nyesindeki Ä°pek Yolu grubu, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bu doÄŸrultuda sÃ¼rdÃ¼rmektedir. GÄ±da arz gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in ulusal ve uluslararasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± aramaya baÅŸladÄ±k. Bu konferans kapsamÄ±nda, enerji ve gÄ±da gÃ¼venliÄŸinde kapasitemizin yÃ¼kseltilmesi ve geliÅŸtirilmesi iÃ§in iÅŸ birliÄŸi yapabiliriz. KonferansÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda da geÃ§en baÄŸlantÄ±lÄ± istihdam yaratmak ve Ã§eÅŸitlendirmek, bÃ¶ylece ekonomik ve sosyal kalkÄ±nmaya katkÄ±da bulunmak ekonomik iÅŸ birliÄŸi iÃ§in anahtar kavramdÄ±r. Bu konferans kapsamÄ±nda daha geniÅŸ kapsamlÄ± ve geniÅŸ bÃ¼tÃ§eli projeler oluÅŸturulabilir. TÃ¼m yeni Ã¼lkelerin yararlanabileceÄŸi alanlarÄ± kapsayan Ã§alÄ±ÅŸmalar yapabiliriz. AGÄ°T PA Ã¼yesi Ã¼lkeler olarak, gÄ±da gÃ¼venliÄŸi istatistiklerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde 828 milyon insanÄ±n aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele ettiÄŸini mÃ¼ÅŸahede etmekteyiz. Bununla birlikte Ä°pek Yolu Grubu Ã¼ye Ã¼lkeleri olarak, gÄ±da gÃ¼venliÄŸi konusunda Ã§oÄŸu Ã¼lkeye gÃ¶re daha iyi durumdayÄ±z. Ancak bu durum bizi rehavete sÃ¼rÃ¼klememeli, dÃ¼nyada yaÅŸanan gÄ±da krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne daha etkin ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler sunmak iÃ§in bizleri teÅŸvik etmelidir" diye konuÅŸtu.



"TÃœRKÄ°YE Ä°PEK YOLU'NUN MERKEZÄ°NDE"



DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve AB BaÅŸkanÄ± Faruk KaymakcÄ± Avrasya coÄŸrafyasÄ±nÄ±n baÄŸlantÄ±sallÄ±k anlamÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ettiÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bu baÄŸlantÄ±sallÄ±kta da parlamenterlerin oynadÄ±ÄŸÄ± rol Ã§ok Ã¶nemli. Az Ã¶nce Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ± ve Avrupa BirliÄŸi Enerji KomiserliÄŸi'ni dinledik. SonuÃ§ta doÄŸudan batÄ±ya, gerek ulaÅŸtÄ±rma gerek gÄ±da gÃ¼venliÄŸi gerek enerji gÃ¼venliÄŸi ve aynÄ± zamanda, aslÄ±nda savunma ve gÃ¼venlik konusunda, gÃ¶Ã§ yÃ¶netimi konusunda da yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z ve baÄŸlantÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z ne kadar Ã¶nemli, bunu hep beraber gÃ¶rÃ¼yoruz. Tedarik zincirleri aÃ§Ä±sÄ±ndan ve ulaÅŸtÄ±rma aÃ§Ä±sÄ±ndan aslÄ±nda Ä°pek Yolu'nun merkezinde bulunan TÃ¼rkiye'nin stratejik konumunun ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Pandemi dÃ¶neminde hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z, Ã¶zellikle Asya kÄ±tasÄ±ndan batÄ±ya doÄŸru gelen Ã¼retimde ciddi tedarik zincirlerinde kÄ±rÄ±lmalarÄ± yaÅŸadÄ±k, Ã¼retim sorunlarÄ± yaÅŸandÄ±. TÃ¼rkiye aslÄ±nda bu dÃ¶nemde, Ã¶zellikle Asya'daki birÃ§ok firmanÄ±n Ã¼lkemize gelmesinde Ã¶nemli bir rol oynadÄ±. BirÃ§ok firma Avrupa kÄ±tasÄ±na daha fazla yaklaÅŸmak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geldi. Yine TÃ¼rkiye bu dÃ¶nemde gÃ¶rÃ¼yoruz ki, orta koridor dediÄŸimiz, Avrupa, GÃ¼ney Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asyaâ€™yÄ± baÄŸlayan hat bir kez daha Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Orta koridor, doÄŸu batÄ± koridor Ã¶nemli bir ÅŸekilde baÄŸlantÄ±sallÄ±k anlamÄ±nda hepimize yeni imkanlar sunuyor" diye konuÅŸtu.