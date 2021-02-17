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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

AKSARAY'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Niğde'ye giden Veli Erdem (42) idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü,  tipi ve  buzlanma nedeniyle  sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralı yolculardan Kahraman Er, otobüsün  tipi ve buzlanma nedeniyle bir anda kaydığını söyledi. Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Oradan bizi kurtardılar" diye konuştu. Abdullah Safari ise Ankara'dan Aksaray'a geldiğini  otobüsün devrildiğini kaydetti

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayOtobüsTrafik KazasıKaza
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