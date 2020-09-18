Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1113
ALTIN
474.305
DOLAR
7.5340
STERLİN
9.8228
EURO
8.9294
Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi
Son Dakika
Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru...
Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle...
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret Belgesi aldı
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret...

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı 

AKSARAY'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2020 Cuma 10:59
0 Okunma
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı 

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun Taşpınar mevkisinde  meydana geldi. Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki (38) yönetimindeki 02 BK 053 As Adana şirketine ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolündün çıkıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'si muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.  Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu. 

DHA

Son Güncelleme: 18.09.2020 11:00
Anahtar Kelimeler:
NiğdeAksarayTrafik KazasıOtobüsYolcu Otobüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti
Defineciler, 5 bin yıllık mezarlığı talan etti
Güneş panelleri ile 20 bin konutun enerjisi karşılanacak
Güneş panelleri ile 20 bin konutun enerjisi karşılanacak
Otomobi, önce yaya sonra direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Otomobi, önce yaya sonra direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans