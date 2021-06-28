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Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Aksaray merkezli 3 ilde, polisin FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Haziran 2021 Pazartesi 12:09
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Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

AKSARAY, (DHA)

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

Bunun üzerine Aksaray Terörle Mücadele Şubesi tarafından Aksaray merkezli Konya ve Ankara 'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetöAksarayOperasyonGözaltıYeni Çağrı
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