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ALAATTİN ÇAKICI BERAAT EDEN MAHKEME'SİNİN ARDINDAN İÇ ANADOLU TURUNDA

Alaattin Çakıcı, geçtiğimiz gün Kırıkkale ve Keskin ziyaretinin ardından aynı gün Kayseri'ye geçerek, Kayseri'de yakın dostları tarafından karşılandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ocak 2021 Cumartesi 14:08
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ALAATTİN ÇAKICI BERAAT EDEN MAHKEME'SİNİN ARDINDAN İÇ ANADOLU TURUNDA

Çakıcının danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Alaattin Çakıcı'yı Kayseri ve çevre illerinde çok sayıda kalabalık Çakıcı’nın kaldığı otele gelerek  ziyaret ettiler. Çakıcı ile’de hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kayseri MHP Milletvekili Çakıcı'nın Kaldığı Otelde Ziyaret Etti

Kayseri’de dostlarıyla ve ülkücüler ile bir araya gelen Alaattin Çakıcı'yı kaldığı otelde ziyaret eden bir diğer isim de Kayseri MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’du ve Çakıcı ile uzun sohbet etti.  

Kırıkkale ve Kayseri’de bir araya gelen Çakıcı'nın yakın dostu eski milletvekili Vahit Kayrıcı,Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı,Ankara'dan Selahattin Yılmaz,  İş Adamı Aziz Çevik,Kayserili iş adamı İbrahim Sungur’un yeğenleri ,İş Adamı Zülfükar Gün ile birlikte bir diğer isim de çevre illerden gelen Menderes Kutlu ve arkadaşları gelerek Çakıcı’nın kaldığı otelde ziyaret ettiler. Gün boyu Kayseri'de kalarak dostlarıyla vakit geçiren Çakıcı, aynı gün Kayseri’den ayrılarak Nevşehir Uç Hisar’da yakın dostu Mimi Kapadokya Hotel işletmecisi ve aynı zamanda  Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu olan  Dr Halil Uluer’in daveti üzerine akşam yemeğinde bir araya  geldiler

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Alaattin ÇakıcıIç AnadoluKırıkkaleKayseriKeskin
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