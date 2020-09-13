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Alanya'da 120 kaçak göçmen yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir teknede 120 kaçak göçmen yakalandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2020 Pazar 13:01
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Alanya'da 120 kaçak göçmen yakalandı

Alanya'nın 30 mil güneyinde, saat 06.00 sıralarında Alanya Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine 'Yaman 2014' adlı tekneyi durdurdu. Kaçak göçmenlerin olduğu düşünülen tekneye çıkarak, arama yapan ekipler, teknede 67 erkek, 23 kadın, 16 erkek çocuk, 14 kız çocuk toplam 120 kaçak olduğunu tespit etti. Yapılan kimlik kontrollerinde göçmenlerin 91'inin Suriye, 8'inin Afganistan, 8'inin Sudan, 7'sinin Mısır, 4'ünün Fas, 1'inin Irak ve 1'inin de Filistin vatandaşı olduğu öğrenildi. Aynı tekneyle Alanya Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlanyaKaçakGöçmen
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