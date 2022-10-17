Alanya Kalesi'nde bÃ¼yÃ¼k keÅŸif sert dalgalarla ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde denizden yaklaÅŸÄ±k 250 metre kadar yÃ¼kselen yarÄ±mada Ã¼zerindeki, kentin simge tarihi eserlerinden 6,5 kilometreyi bulan surlarÄ±, 83 kule ve 140 burÃ§ ile SelÃ§uklu eserleri KÄ±zÄ±lkule, Tophane Burcu ve Tersanesi baÅŸta olmak Ã¼zere, Helenistik dÃ¶nemden Roma, Bizans, SelÃ§uklu ve OsmanlÄ± medeniyetlerine ev sahipliÄŸi yapan Alanya Kalesi'nde Ã§ok Ã¶nemli 2 tarihi keÅŸif yapÄ±ldÄ±.

BU KAZI SEZONU SONA ERÄ°YOR

Alanya Kalesi KazÄ± BaÅŸkanÄ±, Akdeniz Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi'nden Prof. Dr. Osman EravÅŸar, 2022 yÄ±lÄ± kazÄ± sezonunun sona ermek Ã¼zere olduÄŸunu belirterek, bu sene aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± arasta bÃ¶lgesi ve deniz kÄ±yÄ±sÄ±-liman tarafÄ± ile kÄ±sa olarak da Ä°Ã§kale'de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda arastalarda daha Ã¶nce OsmanlÄ± dÃ¶nemine tarihledikleri ve bir yÃ¼zyÄ±l sonrasÄ±nda yaÅŸanan depremle tahrip olan arastada Ã¶zgÃ¼n plan ÅŸemasÄ±na ait verileri elde ettiklerini belirten Prof. Dr. EravÅŸar, "Restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hazÄ±r hale geldi" dedi.

DENÄ°Z KENARINDA Ä°LGÄ°NÃ‡ KEÅžÄ°F

Deniz kenarÄ±nda 'Ã§ok ilginÃ§ bir keÅŸif' olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Prof. Dr. Osman EravÅŸar, "Alanya LimanÄ±, SelÃ§uklu dÃ¶nemi karakteriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor, bir de SelÃ§uklu dÃ¶neminin gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan iki tersanesinden biri burada yer alÄ±yor. Alaeddin Keykubad dÃ¶neminde 1231 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilmiÅŸ bir tersane ve deniz tarafÄ±nda limanÄ± koruyan iki tane de kule mevcut. Bu kulelerden biri KÄ±zÄ±lkule, diÄŸeri de Tophane Burcu olarak biliniyor" diye konuÅŸtu.

Åžehrin tarihÃ§esine baktÄ±klarÄ±nda ise Roma Ä°mparatorluÄŸu dÃ¶neminde Ã¶zellikle korsanlara karÅŸÄ± verilen mÃ¼cadele sonrasÄ± Roma'nÄ±n ileri bir garnizonu olduÄŸunu bildiklerini anlatan Prof. Dr. EravÅŸar, "Yine tarihi dÃ¶nemlerde, Orta Ã‡aÄŸ'da Alanya'yÄ± Ã¶nemli kÄ±lan unsurda, Ã¶zellikle Alanya'nÄ±n Ã§evresindeki daÄŸlarda bulunan sedir aÄŸacÄ±. Sedir aÄŸacÄ±, gemi yapÄ±mÄ± iÃ§in son derece Ã¶nemli ve gerekli. Bu sebeple olsa gerek ki Alaeddin Keykubad, buraya o bÃ¼yÃ¼k muhteÅŸem tersaneyi inÅŸa ettiriyor, gemi yapÄ±mÄ± iÃ§in elveriÅŸli malzeme olduÄŸundan dolayÄ±" dedi.

YOSUN VE KUMULLARIN ALTINDAN Ã‡IKTI

ElveriÅŸli malzeme sedir aÄŸacÄ±, tersaneyle ilgili durumun Roma dÃ¶neminde de olmasÄ± gerektiÄŸini, ancak bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda herhangi bir izle karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Prof. Dr. EravÅŸar, keÅŸfi ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±:

"Bu sene ÅŸiddetli bir kÄ±ÅŸ geÃ§irdik ve dalgalar ÅŸanslÄ± bir veriyi ortaya Ã§Ä±kardÄ±. KÄ±zÄ±lkule'nin Ã¶nÃ¼nde son yÄ±llara kadar tamamen yosunlar ve kumullarÄ±n altÄ±nda olan bir tersanenin, gemi Ã§ekek yerinin varlÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±."

SULAR YÃœKSELÄ°NCE DENÄ°ZDE KALMIÅž

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n, kazÄ± ekibindeki AÃœ SualtÄ± KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± Koruma BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden DoÃ§. Dr. Hakan Ã–niz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ekip tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Prof. Dr. EravÅŸar, "Tabi burada Ã¶nemli bir veri, bugÃ¼n su altÄ±nda bu tersane, kÃ¼Ã§Ã¼k bir gemi yapÄ±m yeri ama bÃ¼yÃ¼klÃ¼k, Ã¶lÃ§ek bakÄ±mÄ±ndan SelÃ§uklu dÃ¶nemine ait Alanya Tersanesi ile hemen aynÄ± boyutlarda. Yani, Orta Ã‡aÄŸ'da Akdeniz'in sularÄ± yÃ¼kselmiÅŸ ve bu sularÄ±n yÃ¼kselmesine baÄŸlÄ± olarak da Roma dÃ¶nemine ait tersane deniz suyunun altÄ±nda kalmÄ±ÅŸ. BinanÄ±n olduÄŸu kesimde, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±p, boyutlarÄ±nÄ±, mimarisini tespit etmek istiyoruz. Bu aÃ§Ä±dan Ã¶nemli bir keÅŸif olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.

2-3 METRE DERÄ°NLÄ°KTE

Su altÄ±ndaki Roma dÃ¶nemine ait tersanenin, denizde derinlik olarak 2 metreden 3 metreye kadar deÄŸiÅŸen eÄŸimli bir yÃ¼zeyde olduÄŸunu ifade eden Prof. Dr. EravÅŸar, Roma dÃ¶nemindeki olayÄ± ise ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"RomalÄ± general Gnaeus Pompeius, korsanlara karÅŸÄ± bir sefer dÃ¼zenliyor ve Alanya Ã¶nlerinde korsanlarÄ± yenilgiye uÄŸratÄ±yor. Yine Roma tarihinden Ã¶ÄŸrendiÄŸimize gÃ¶re, korsanlar kaleye Ã§ekiliyor, sonra RomalÄ±lar kaleyi ele geÃ§iriyor. Bu tarihten sonra yaklaÅŸÄ±k 1'inci yÃ¼zyÄ±l sonlarÄ± 2'nci yÃ¼zyÄ±ldan itibaren Roma, Alanya ve Ã§evresini ileri bir garnizon gibi kullanÄ±yor, bu bÃ¶lgedeki korsan hakimiyetini kÄ±rmak iÃ§in. DolayÄ±sÄ±yla o dÃ¶nemde bugÃ¼n su altÄ±nda olan tersanemiz veya gemi Ã§ekek yerimiz yaklaÅŸÄ±k 2-3 metre deÄŸiÅŸiyor derinlik ve eÄŸimli bir yÃ¼zeyde. Yani kÄ±yÄ±dan, denizden 10 metre kadar daha ileride olmasÄ± gerekiyor. Bu da ÅŸunu gÃ¶steriyor, demek ki Akdeniz'de bir su yÃ¼kselmesi var. Bunu biz baÅŸka yerlerde de gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–rneÄŸin KaÅŸ, Demre ve diÄŸer bÃ¶lgelerde de var. DolayÄ±sÄ±yla Orta Ã‡aÄŸlara gelindiÄŸinde su yÃ¼kselmesi sonucu, bu gemi Ã§ekek yeri denizin iÃ§erisinde kalmÄ±ÅŸ ve liman daha iÃ§eride olduÄŸundan savunma mimarisi yapÄ±larÄ± da ona gÃ¶re ÅŸekillendirilmiÅŸ."

KIZILKULE Ã–NÃœNDE Ä°KÄ°NCÄ° SÃœRPRÄ°Z

Bu yÄ±lki diÄŸer Ã¶nemli bulgunun ise aslÄ±nda bugÃ¼ne kadar ortada olan bir ÅŸeyin yeniden keÅŸfedildiÄŸini sÃ¶yleyen Prof. Dr. EravÅŸar, Alanya'nÄ±n 1221'de SelÃ§uklularÄ±n fethi sonrasÄ± Keykubad'Ä±n bir imar Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SurlarÄ± onartÄ±yor ve yeni bÃ¶lÃ¼mler inÅŸa ediyor. En Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸma ise limanda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. LimanÄ± koruma altÄ±na almak iÃ§in KÄ±zÄ±lkule olarak literatÃ¼re geÃ§en sekizgen yapÄ± ve diÄŸer tarafÄ±nda da Tophane Burcu olarak bildiÄŸimiz kale planlÄ± bÃ¼yÃ¼k kuleler inÅŸa ediliyor. Ancak bu kuleler olmadan Ã¶nce de burada bir liman var ve bu limanÄ± koruyan, bir sistem olduÄŸunu biliyoruz. Bunun ne olduÄŸu yapÄ±lan inceleme sonucunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±" dedi.

HAÃ‡LILARIN CAPONIER MÄ°MARÄ° UNSURU

KÄ±zÄ±lkule'nin Ã¶n tarafÄ±nda denize doÄŸru yÃ¶nelen tonozlu bir galeri olduÄŸunu kaydeden Prof. Dr. EravÅŸar, "Bu galerinin denizin her iki tarafÄ±nÄ± gÃ¶ren mazgal aÃ§Ä±klÄ±klarÄ± var. Bu mazgal aÃ§Ä±klÄ±klardan, bunun aslÄ±nda Orta Ã‡aÄŸ askeri mimarisinde Ã¶zellikle HaÃ§lÄ± kaleleri ve Avrupa'daki kalelerde varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸimiz, maalesef TÃ¼rkÃ§e terminolojisi yok, 'caponier' olarak konumlanan bir mimari unsur olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu yapÄ±, mekanÄ±n Orta Ã‡aÄŸ kalelerinde Ã¶zellikle iki katlÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz ama erken Ã¶rnekleri de olmalÄ±ydÄ±. Ä°ÅŸte erken Ã¶rneÄŸi, Alanya Kalesi'nde tek katlÄ± olarak inÅŸa edilmiÅŸ. Bu aÃ§Ä±dan da Alanya surlarÄ±nÄ±n Ã¼nik yÃ¶nlerinden birini oluÅŸturuyor" diye konuÅŸtu.

ANADOLU'DAKÄ° TEK Ã–RNEÄžÄ°

Bu mimarinin bugÃ¼n Anadolu'da bir baÅŸka kalede benzerini gÃ¶rmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Prof. Dr. ErÅŸavÅŸar, "Anadolu iÃ§in Ã¼nik, tek olan Ã¶rnek, bugÃ¼n Alanya Kalesi surlarÄ± Ã¼zerinde yer alÄ±yor. Alanya Kalesi, UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'ne de aday bir yerleÅŸme, tarihi yarÄ±mada. Bu Ã§erÃ§evede Ã¼niklik deÄŸerlere bakÄ±lÄ±yor. Alanya'nÄ±n birÃ§ok Ã¼niklik yÃ¶nÃ¼ var, bunlardan bir tanesi de bu savunma mimarisi aÃ§Ä±sÄ±ndan olacak. Ã–zellikle bu mimarilerin ender Ã¶rneklerinden birisine sahip olmasÄ±, onu UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± iÃ§erisinde hak ettiÄŸi yere getirecektir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ifadelerini kullandÄ±.