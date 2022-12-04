Amasra'da Madenciler Günü'nde Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı

(Bartın),(DHA)- 42 işçinin öldüğü grizu faciasına ilişkin konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, "Bu işin peşinde olacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

GMİS Amasra Şube Başkanlığı'nca 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. 14 Ekim'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 42 işçi için Amasra'daki Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı. Burada basın açıklaması yapan Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, "Bugünümüzü çok neşeli daha güzel kutlamak isterdik ama canımız yandı. 42 tane kardeşimizi kaybetmenin acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Bu konuda ihmali olanlar, cezalarını çekene kadar yaşamaya devam edeceğiz. İstanbul'da, yoğun bakımda 4 kardeşimiz var; buradan acil şifalar diliyoruz. Rabbim onları inşallah tez zamanda aramıza kavuşturacak" dedi.

Soruşturma ilişkin de konuşan Çınar, "Buradan şehit ailelerine de seslenmek istiyorum. Şehitlerimizin geride bırakmış oldukları evlatlarımızın devamlı yanlarında olacağız. Bu işin sorumlularını bulana kadar yanınızdayız. En ufak şüpheleri, kuşkuları olmasın. Bu zamana kadar biraz sessiz kalmamızın en büyük nedenlerinden biri; savcılarımızın işlerini daha şeffaf yapmaları içindi. Savcımız, hakimimiz, emniyetimiz bu işin sorumlularını bulacak. Burada madenci kardeşlerimiz var. Hepsi ifadelerini verecek. Ne biliyorsa; net tavırlarla bu işin ifadelerini verecekler. Bu işin peşinde olacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu. (DHA)

MADENCİLER GÜNÜ ZONGULDAK'TA BURUK KUTLANDI

Zonguldak’ta da 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında GMİS üyesi maden işçileri ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası’na bağlı mühendisler yürüyüş yaptı. Madenci Anıtı önünde toplanan işçilere aileleri de destek verdi. Baret giyen çocuklar hem yürüyerek hem de babalarının kucağında, yürüyüşe eşlik etti. Yürüyüş, Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı’na GMİS ve TMMOB çelenklerinin sunulmasıyla sona erdi.

'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN İŞÇİ ALINSIN'

Bu yıl Amasra’da meydana gelen grizu faciasından dolayı madenciler gününü buruk kutladıklarını belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaşanan adli süreci ve iş sağlığı anlamında yapılacakları yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda işçi açıklarının arttığını ifade eden Yeşil, "Öz kaynaklarımızı ülke ekonomisine katan madencilik sektörümüze sahip çıkılmasını istiyoruz. Enerji savaşlarının yaşandığı, tedarik sıkıntılarının olduğu, ham madde fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, milyarlarca dolar dövizi taş kömürü ithalatı için harcadığımız, yerli ve milli üretim politikalarının konuşulduğu bir dönemde; TTK'ya yapılan yatırımlarının sonuçlarının alınması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işçi açıklarının bir an önce giderilmesi, TTK'nin norm kadro ile çalışır hale getirilmesi gerekiyor. Böylece TTK, taşkömürü üretimini artırarak ülkemize ve milletimize daha çok hizmet eder duruma gelecektir. Biz madenciler, iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığı çalışma şartlarında üretimi artırmak, ülkemize ve milletimize daha çok hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

MADENCİ KOROSU KONSER VERDİ

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi ve Madenci Korusu Kültür ve Sanat Derneği tarafından Bartın Kültür Merkezi salonunda anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra’daki patlamada şehit olan 42 madencinin yakınları katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan anma programında öğrencilerin madenciler için yazdığı şiirler okundu. Daha sonra madencilerden oluşan koro konser verdi. Duygusal türkülerin seslendirildiği anma etkinliği sırasında şehit madenci yakınlarının ağladıkları görüldü. (DHA)