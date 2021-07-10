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Amca ve yeğeni, baraj göletinde boğuldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için girdiği gölette kaybolan Maviye Akın ile onu kurtarmak isteyen amcası Uğur Akın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:11
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Amca ve yeğeni, baraj göletinde boğuldu

Olay, Çay ilçesine bağlı Karamık köyü Karamık göleti mevkiinde meydana geldi. Akın ailesi, baraj kenarına pikniğe gitti. Serinlemek için Maviye Akın ile Sümeyra Akın, gölete girdi. Bir süre sonra bulundukları yerden uzaklaşmaları üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi.

Suya giren Maviye Akın'ın annesi, ağaç dalı yardımıyla Sümeyra Akın'ı kurtardı. Maviye Akın'ı kurtarmak için de amcası Uğur Akın gölete girdi. Bir süre sonra amca ile yeğen gözden kayboldu. Amca ile yeğenin sudan çıkmadığını fark eden ailesi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, suda kaybolan amca ve yeğeni bulmak için sualtı arama kurtarma timleri istedi. Gölette amca ve yeğenini arama çalışmaları sona erdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölette kaybolan Maviye Akın ile onu kurtarmak isteyen amcası Uğur Akın'ın cansız bedenine ulaşıldı.Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Uğur Akın ve Maviye Akın'ın cesedi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 10.07.2021 10:43
Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarAmcaYeğenBoğulmaKaramık Barajı
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